Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Ocak-Ağustos Döneminde Hızla Büyüdü - Son Dakika
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Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Ocak-Ağustos Döneminde Hızla Büyüdü

24.09.2022 14:53
Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Ocak-Ağustos Döneminde Hızla Büyüdü

Çin'de yeşil kalkınma arayışının etkisiyle ülkenin yenilenebilir enerji alanındaki kurulu kapasitesi yılın ilk sekiz ayında hızlı bir büyüme kaydetti.

Çin'de yeşil kalkınma arayışının etkisiyle ülkenin yenilenebilir enerji alanındaki kurulu kapasitesi yılın ilk sekiz ayında hızlı bir büyüme kaydetti.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'ne göre, Ocak-Ağustos döneminde rüzgar enerjisinin kurulu kapasitesi yıllık yüzde 16,6 artarak yaklaşık 340 milyon kilovata, güneş enerjisi üretiminin kurulu kapasitesi ise yüzde 27,2 artarak 350 milyon kilovata ulaştı.

Veriler, Ağustos ayı sonunda ülkenin toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin, bir yıl öncesine göre yüzde 8 artarak yaklaşık 2,47 milyar kilovata ulaştığını gösterdi.

Çin, 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını zirveye çıkaracağını ve 2060 yılına kadar da karbon nötrlüğüne ulaşacağını açıklamıştı.

Yeşil bir kalkınma yolunda ilerlemeye devam eden Çin, kurulu rüzgar, fotovoltaik, hidroelektrik ve biyokütle enerjileri kapasitesinde dünya lideri konumunda.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Ocak-Ağustos Döneminde Hızla Büyüdü - Son Dakika

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