Çin'de yıllık Meclis toplantıları başladı, Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) toplandı - Son Dakika

Çin'de Mart ayında yapılması planlanan ve yeni tip korona virüs salgını (Covid-19) nedeniyle ertelenen yıllık Meclis toplantıları kapsamında Ulusal Çin Halk Kongresi (ÇUHK) toplantısı başkent Pekin'de gerçekleştirildi. Ülke tarihinde ilk kez yıllık büyüme hedefi koyulmadı.



Çin'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2 ay ertelenen ve ülkenin yıllık ekonomik büyüme oranı, savunma bütçesinin artışı konularının görüşüldüğü en üst düzey yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) yeniden toplandı. ÇUHK toplantısı bu sabah başkent Pekin'in merkezindeki Tiananmen Meydanında yer alan Büyük Halk Salonu'nda başladı. Ülkenin farklı noktalarından binlerce delege ve temsilciyi bir araya getiren toplantılar, Çin'de korona virüs salgınındaki durumun iyileştiğine dair bir işaret olarak yorumlanıyor.



"Savunma bütçesinde yüzde 6.6 artış"



Çin Başbakanı Li Keqiang toplantının açılışında Hükümet Çalışma Raporunu okudu. Çin hükümeti savunma bütçesini yüzde 6.6 artırarak 1.27 trilyon yuan (178 milyar dolar) olarak belirledi. Söz konusu artış, 1991'den bu yana kaydedilen en düşük oran oldu. Çin hükümeti savunma bütçesini yüzde 6.6 artırırken, ülke tarihinde ilk kez yıllık büyüme hedefi koymadı.



Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6.8 küçülmüştü. Ekonomi, resmi kayıtların tutulmaya başlandığı 1992'den beri ilk kez daralmıştı. Çin 2019'da savunma harcamasını yüzde 7.5 oranında yükseltmiş, ülke ekonomisi ise yıl sonunda yüzde 6.1 büyüme kaydetmişti.



"Büyüme hedefi koyulmadı"



Çin Başbakanı Li'nin okuduğu raporda, "Esas olarak küresel pandemi ile ekonomi ve ticaretteki belirsizlikler nedeniyle spesifik bir Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) hedefi koymuyoruz. Çin, kalkınmasında öngörülemez faktörlerle karşı karşıya" ifadeleri kullanıldı.



Diğer yandan Çin hükümeti, kentlerde işsizlik hedefini yüzde 6 civarında belirledi. Bu oran geçtiğimiz yıl ise yüzde 5.5'ti. 2019'da yüzde 3 olarak açıklanan enflasyon hedefi de bu yıl yüzde 3.5'e yükseldi.



Çin-ABD ilişkileri de ele alındı



Hükümet Çalışma Raporu'nda Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşında son duruma dair değerlendirmeler de yer aldı. Başbakan Li, ABD ile yapılan Birinci Faz Ticaret Anlaşmasının uygulanması gerekliliğine vurgu yaptı. Anlaşmaya göre Çin, ABD'den mal ve hizmet ihracatını 2 yılda en az 200 milyar dolar artırmayı taahhüt etmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in söz konusu taahhütlerini yerine getirmemesi halinde Birinci Faz Anlaşmayı sona erdirme tehdidinde bulunmuştu.



Tayvan krizi



Başbakan Li Keqiang raporda ayrıca, son dönemde ABD-Çin ilişkilerindeki bir başka kriz noktası olan Tayvan ile ilgili Pekin yönetiminin tavrını yineledi. Tayvan'ın bağımsızlığını isteyen ayrılıkçılara kararlılıkla karşı çıkılması gerektiğini belirten Li, "barışçı birleşme" hedefinin gerçekleşmesi vurgusu yaptı. Pekin, Tayvan'ın kendisine bağlı bir bölge olduğunu savunurken, diğer ülkelerden de ada ile resmi temasta bulunmamalarını istiyor.



Salgınla ilgili tedbirler sürecek



Başbakan Li Keqiang ülkede Covid-19 salgınının henüz sona ermediğine dikkat çekerek Çin'in Aralık ayında Wuhan'da salgının patlak vermesinden bu yana halkın yaşamını korumaya öncelik verdiğini ifade etti. Li, salgınla ilgili tedbirler uygulanmayı sürdürülürken ekonomik kalkınmanın ilerletilmesi ve istihdamın güvence altına alınması gerektiğini kaydetti.



Önceki yıllarda iki haftalık bir sürece yayılan yıllık toplantıların bu yıl kısa sürmesi planlanıyor. Toplantıya ülkenin farklı noktalarından katılan binlerce delege ve temsilciye korona virüs testi yapıldı veya kendilerinden karantinada kalmaları istendi. Bu yıl, temsilciler ile basın mensuplarını bir araya getiren toplantıların birçoğunun online olarak yapılması bekleniyor.



Öte yandan yıllık meclis toplantıları kapsamında üst düzey istişare organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) ilk toplantısı dün gerçekleştirilmişti. - PEKİN