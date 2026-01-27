Çin'den ABD'ye Küba Uyarısı

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Küba halkını geçim ve kalkınma haklarından mahrum bırakmaya son vermesi gerektiğini söyledi.

Guo salı günü düzenlenen basın toplantısında Küba hükümetinin, Küba'ya yönelik yasadışı ablukasını yoğunlaştırmayı planladığı bildirilen ABD'yi sert dille eleştirmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD tarafının eylemlerinden derin endişe duyduklarını ve bunlara karşı çıktığını belirten Guo, ABD'ye bölgesel barış ve istikrarı bozmaya ve uluslararası hukuku ihlal etmeye son verme ve Küba'ya yönelik abluka ve yaptırımlarını derhal kaldırma çağrısı yaptı.

Guo, "Çin, Küba'ya yardım ve destek sağlamak üzere elinden geleni yapmaya devam edecektir. Küba halkının, Küba Komünist Partisi ve Küba hükümetinin güçlü liderliği altında mevcut zorlukların üstesinden geleceğine kesinlikle eminiz" dedi.