Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Shanghai İşbirliği Örgütü Üyeleriyle Ortak Bir Gelecek Oluşturmak İçin Çalışmaya Hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Shanghai İşbirliği Örgütü Üyeleriyle Ortak Bir Gelecek Oluşturmak İçin Çalışmaya Hazır

30.06.2022 14:29
Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Shanghai İşbirliği Örgütü Üyeleriyle Ortak Bir Gelecek Oluşturmak İçin Çalışmaya Hazır

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in diğer Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) üyeleriyle birlikte çalışarak "Shanghai Ruhu"nu ilerletmeye ve ortak bir geleceği olan birbirine daha yakın bir SCO topluluğu...

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in diğer Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) üyeleriyle birlikte çalışarak "Shanghai Ruhu"nu ilerletmeye ve ortak bir geleceği olan birbirine daha yakın bir SCO topluluğu inşa etmeye istekli olduğunu söyledi. Wang, bu açıklamaları SCO Şartı'nın imzalanmasının 20. yıl dönümünün ve SCO Üye Devletlerinin Uzun Vadeli İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasının 15. yıl dönümünün anıldığı SCO'nun bir yuvarlak masa toplantısına video bağlantısı aracılığıyla katılarak gerçekleştirdiği konuşmasında yaptı.

Wang, SCO Şartı'nın bölgesel barış ve kalkınmayı teşvik etme amaç ve görevlerini açıkça tanımladığını, karşılıklı güven, karşılıklı yarar ve eşit istişare konularında önemli ilkeler oluşturduğunu ve SCO'nun yeni bir ilerici güç olarak uluslararası arenaya resmen girişini işaret ederek uluslararası düzenin daha adil ve akılcı bir yönde gelişmesini teşvik etmek için pozitif enerji verdiğini söyledi. Wang, antlaşmanın, seçilen kalkınma yoluna karşılıklı saygıyı şart koştuğunu, üçüncü taraflarda bağlantısızlık, çatışmasızlık ve yön vermeme ilkelerini yeniden teyit ettiğini, "Shanghai Ruhu"na yeni anlamlar kattığını ve ülkelerin uyum içinde yaşayarak kazan-kazan işbirliğini sürdürebileceğini gösterme yolunda önemli bir rol oynadığını söyledi.

Wang, SCO'nun, Şart ve Antlaşma rehberliğinde bölgesel işbirliğinin sürekli olarak iyileştirilmesini desteklediğini ve yeni tip uluslararası ilişkiler ve insanlık için ortak geleceği paylaşan bir topluluk oluşturmaya önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Wang, "Çin, 'Shanghai Ruhu'nu güçlü bir şekilde ilerletmek ve ortak bir geleceğe sahip daha yakın bir SCO topluluğunun inşasını desteklemek için SCO üyeleriyle birlikte çalışmaya isteklidir" diye konuştu. Wang ayrıca SCO üyelerini dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmeye, riskleri ve zorlukları ortaklaşa ele almaya, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini ilerletmeye ve küresel yönetişimi geliştirmeye çağırdı.

YORUMLAR
500
Hong Kong'un Ana Vatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü İçin Hazırlıklar Sürüyor Hong Kong'un Ana Vatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü İçin Hazırlıklar Sürüyor Çin'in İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Haziran'da Yeniden Büyüme Bölgesine Geçti Çin'in İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Haziran'da Yeniden Büyüme Bölgesine Geçti
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Koruyucu Aile Günü, Mevlüt Çavuşoğlu, Shanghai, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Shanghai İşbirliği Örgütü Üyeleriyle Ortak Bir Gelecek Oluşturmak İçin Çalışmaya Hazır - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:38 Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır!
13:30 Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
12:16 Eski Galatasaraylı Pulgar'a tecavüz suçlaması! İddia sahibinden "Pulgar'ın evinde 5 kişi bana tecavüz ettiler" açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 14:36:48. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Shanghai İşbirliği Örgütü Üyeleriyle Ortak Bir Gelecek Oluşturmak İçin Çalışmaya Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement