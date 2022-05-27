Çin Dışişleri Bakanı, Çin-Solomon Adaları Güvenlik İşbirliği İlkelerini Detaylandırdı

HONİARA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, ziyaret ettiği Solomon Adaları'nda, Perşembe günü yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki güvenlik alanındaki işbirliğini destekleyecek ilkeleri detaylı olarak anlattı. Wang, Solomon Adaları Dışişleri Bakanı Jeremiah Manele ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ikili güvenlik işbirliğini destekleyecek üç ilkeyi izah etti. Çin Dışişleri Bakanı, ilkeleri, Solomon Adaları'nın egemenliğine tam olarak saygı göstermek, Pasifik ada ülkesine sosyal istikrarını korumada yardım etmek ve ilişkilerde mevcut bölgesel güvenlik düzenlemelerine paralel olarak ilerlemek olarak sıraladı. Wang, Çin ile Solomon Adaları arasında bu yılın başında imzalanan güvenlik alanında işbirliğini öngören hükümetler arası çerçeve anlaşmasının, Solomon Adaları'nın asayiş kapasitesini artırarak hukuk ve düzenini daha iyi korumasının yanı sıra bu ülkedeki Çin vatandaşlarının ve kurumların güvenliğini korumayı amaçladığını kaydetti.