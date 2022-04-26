Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'nin Tibet ile İlgili Meselelere Müdahalesine Karşıyız - Son Dakika

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Salı günü yaptığı açıklamada, dini özgürlükler bahanesiyle ABD'nin Tibet ile ilgili meselelerde Çin'in içişlerine müdahalesine kesinlikle karşı olduklarını belirtti. Wang açıklamayı, olağan basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Çin'i Panchen Lama'nın "reenkarnasyonu"nun nerede olduğu ve iyi olup olmadığına ilişkin bilgileri paylaşmaya çağıran açıklamasıyla ilgili soru üzerine yaptı.

Wang, Çin hükümetinin, Tibet Budizminde bir mirasçı atama kurumu olan Yaşayan Budaların reenkarnasyonuna saygı duymak ve onları korumak da dahil olmak üzere, dini inanç özgürlüğü politikalarını benimsediğini belirtti. Sözcü, " Dalai Lama, Panchen Lama ve diğer büyük Yaşayan Budaların reenkarnasyonu için, yüzyıllar boyunca eksiksiz bir dizi yöntem ve prosedür oluşturulurken, dini ritüel ve tarihi konvansiyonların yanı sıra Çin yasalarına da bu süreçte uyulmalı" dedi.

14. Dalai Lama'nın din kisvesi altında Çin karşıtı bir ayrılıkçı olduğunu kaydeden Wang, 27 yıl önce yurt dışındayken, tarihi geleneklere saygısızlık yapıp, dini ritüellere zarar vermek üzere Çin karşıtı ayrılıkçı politika beklentisini sürdürmek için, Dalai Lama'nın bir çocuğu Panchen Lama'nın reenkarnasyonu olarak ilan etme cüretini gösterdiğini söyledi. "Bu yasadışı ve hükmü yok" diyen Wang, sözde reenkarne olan çocuğun sadece normal bir yaşam süren sıradan bir Çin vatandaşı olduğunu vurguladı. Sözcü, çocuk ve ailesinin normal hayatlarının başkaları tarafından rahatsız edilmesini istemediğini ifade etti.

Wang, ABD tarafının, Çin'e yönelik siyasi manipülasyonlara soyunma, saldırma ve itibarsızlaştırma fırsatını değerlendirmek yerine, onların isteklerini tam olarak anlayarak saygı göstermesi gerektiğini söyledi. "ABD gerçekten insan hakları ve dini özgürlüklere önem veriyorsa, neden yerli Amerikalılara yönelik her türlü ve sistematik etnik temizliği gerçekleştirerek onların kültürel anlamda soykırımına yol açtı?" diye soran Wang, "ABD tarafı ikna edici bir açıklama yapmalı" dedi.