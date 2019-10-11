Çin finans şirketlerinde yabancı sahipliği sınırlarını kaldırıyor
2 saat önce
Çin Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu, vadeli işlemler, hisse senedi ve yatırım fonları piyasalarında faaliyet gösteren finans şirketlerinde yabancı sahipliğine uygulanan sınırları 2020 yılında kaldıracağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:06 Kaynak: DHA
Çin Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu, vadeli işlemler, hisse senedi ve yatırım fonları piyasalarında faaliyet gösteren finans şirketlerinde yabancı sahipliğine uygulanan sınırları 2020 yılında kaldıracağını açıkladı.
Kurul'dan yapılan açıklamaya göre yabancı sahipliği sınırları, vadeli işlem piyasalarında faaliyet gösteren şirketler için 1 Ocak'ta kaldırılacak. Söz konusu sınırlar hisse senedi piyasalarında faaliyet gösteren şirketler için 1 Nisan'da, yatırım fonları piyasalarında faaliyet gösteren şirketler için de 1 Aralık'ta kaldırılacak.
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