Son Dakika Haberleri: Çin finans şirketlerinde yabancı sahipliği sınırlarını kaldırıyor
Son Dakika Ekonomi Çin finans şirketlerinde yabancı sahipliği sınırlarını kaldırıyor

Çin finans şirketlerinde yabancı sahipliği sınırlarını kaldırıyor

2 saat önce

Çin Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu, vadeli işlemler, hisse senedi ve yatırım fonları piyasalarında faaliyet gösteren finans şirketlerinde yabancı sahipliğine uygulanan sınırları 2020 yılında kaldıracağını açıkladı.

Çin finans şirketlerinde yabancı sahipliği sınırlarını kaldırıyor, System.String[]

Çin Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu, vadeli işlemler, hisse senedi ve yatırım fonları piyasalarında faaliyet gösteren finans şirketlerinde yabancı sahipliğine uygulanan sınırları 2020 yılında kaldıracağını açıkladı.

Kurul'dan yapılan açıklamaya göre yabancı sahipliği sınırları, vadeli işlem piyasalarında faaliyet gösteren şirketler için 1 Ocak'ta kaldırılacak. Söz konusu sınırlar hisse senedi piyasalarında faaliyet gösteren şirketler için 1 Nisan'da, yatırım fonları piyasalarında faaliyet gösteren şirketler için de 1 Aralık'ta kaldırılacak.


Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nebiyan kestanesi yöre halkının geçim kaynağı oldu
Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Merkez Bankası'ndan faiz adımı: Reeskont faizleri düşürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 14:08:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin finans şirketlerinde yabancı sahipliği sınırlarını kaldırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]