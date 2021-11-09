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Çin, Hong Kong ve Tayvan'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Çin, Hong Kong ve Tayvan'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

09.11.2021 19:05
Çin, Hong Kong ve Tayvan'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 62, Hong Kong Özel İdare Bölgesinde 4, Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'nda 6 vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 62, Hong Kong Özel İdare Bölgesinde 4, Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'nda 6 vaka tespit edildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte Çin ana karasında yurt içi kaynaklı 43 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Hıbey eyaletinde 12, Heilongciang'da 8, Siçuan'da 7, Liaoning'de 5, Gansu'da 4, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 3, Inan ve Yünan'da 2'şer yerel vaka tespit edildiği açıklandı.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 19 vakaya rastlanırken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Salgında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 97 bin 885 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1222 hastanın tedavisi sürüyor.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdare Bölgesinde son 24 saatte 4 yeni vakaya rastlanırken virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezince yapılan açıklamada, tamamı yurt dışı kaynaklı vakaların 2'sinin karantinadan muaf tutulan yük uçağı pilotları olduğu bildirildi.

6 Ekim'de Frankfurt'tan dönen pilotların ilk testlerinin negatif çıkmasından 3 gün sonra hastalık belirtisi gösterdiği kaydedildi.

Hong Kong'da bugüne kadar 12 bin 370 vaka tespit edildi, 213 kişi hayatını kaybetti, 121 hastanın tedavisi sürüyor.

Tayvan

Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'nda ise son 24 saatte 4 vakanın tespit edildi ve 1 kişi hayatını kaybetti.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamada, yeni vakaların Tayland, Ukrayna, Güney Afrika, Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'den gelen yolcularda görüldüğü belirtildi.

Hayatını kaybeden kişinin 90 yaşında bir kadın olduğu ve kronik hastalığı bulunduğu kaydedildi.

Tayvan'da bugüne kadar 16 bin 451 vaka tespit edildi, 848 kişi hayatını kaybetti. 103 hastanın tedavisi devam ediyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Hong Kong ve Tayvan'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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