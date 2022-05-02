Çin'in Demiryolu Yük Hacmi Nisan'da Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nden alınan veriler, ekonomik faaliyetlerin en önemli göstergesi olan ülkenin demiryolu yük hacminin önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,1 artarak Nisan ayında rekor seviyeye ulaştığını gösterdi. Şirket, bu dönemde Çin demiryollarında toplam 330 milyon ton yük taşındığını ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre 30,18 milyon ton daha fazla olduğunu açıkladı.

Demiryolu yük taşımacılığı için geçen ay güçlü bir talep olduğuna dikkat çeken bir Çin Demiryolları yetkilisi, Çin demiryollarının Kovid-19 ile mücadele gereçleri, tarım malzemeleri ve kömür taşımak için yeşil kanallar oluşturduğunu söyledi. Bu dönemde demiryollarında, geçen yıla kıyasla yüzde 47,6 artışla 6,03 milyon ton kimyasal gübre ve tohum gibi tarımsal malzemeler taşındı. Demiryollarında taşınan elektrik üretimi için kömür geçen ay, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artışla 110 milyon tona ulaştı ve 363 elektrik santralinde 28,6 gün boyunca yetecek kadar kömür depolanması sağlandı. Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru yoluyla demiryolu yük taşımacılığı, Nisan ayında yüzde 19,6 artarak 63.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteynere ulaştı. Çin-Laos Demiryolu, ithalat ve ihracat için 132.000 ton mal taşıdı.