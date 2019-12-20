Çin'in Doğu Türkistan politikaları Ordu'da protesto edildi - Son Dakika

Ordu'daki sivil toplum kuruluşları, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.

Ordu İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Altınordu ilçesi Tahılpazarı mevkisinde gerçekleştirilen protestoya, kentte faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ordu Genç İHH Başkanı Burhan Atmaca, burada yaptığı açıklamada, 2000 yılı sonrasındaki siyasi, ekonomik ve askeri atılımlarla gündeme gelen Çin'in sınırlarının doğu ve batısında iki farklı yüzle ortaya çıktığını söyledi.

Özellikle uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürütülen Doğu Türkistan'ın tüm dünya gündeminden saklandığını belirten Atmaca, Müslüman Uygurların her türlü hak ihlaline maruz bırakılmakta olduğunu anlattı.

Çin'in eğitim kampı olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1-3 milyon insanın bulunduğunun tahmin edildiğini aktaran Atmaca, "Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri olan Chen Chuangu'nun 2017 Nisan ayından itibaren Doğu Türkistan'daki Uygurları hapishanelere veya zorunlu politik eğitim kamplarına göndermesi, beyin yıkamaya yönelik uygulamaları Çin için yüz kızartıcı yeni bir fiil anlamına gelmektedir." dedi.

Atmaca, Doğu Türkistan'da inşa edilen bu büyük hapishanelerin Nazi Almanyası uygulamalarını andırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Evlerinden, yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan insanların sayıları her geçen gün artarken, aynı zamanda uygulanan işkence ve zulüm neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir. Birçok aileye akrabalarının cesedi teslim edilmiş ancak ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Kampların yaşam koşulları çok kötü olup, içerisinde çocukların da bulunduğu tutukluların sayısı, kampların alabileceği insan kapasitesinin kat kat üstündedir. İnsanlar sırt üstü yatma imkanına bile sahip olmadıkları için ancak yanlarına dönerek yatmaktadırlar."