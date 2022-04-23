Çin'in Güneybatısındaki Baihetan Hidroelektrik Santrali - Son Dakika
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Çin'in Güneybatısındaki Baihetan Hidroelektrik Santrali

23.04.2022 15:51
Çin'in Güneybatısındaki Baihetan Hidroelektrik Santrali

KUNMİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in batı-doğu enerji nakil programında büyük bir proje olan Baihetan Hidroelektrik Santrali, Çin'in güneybatısındaki Yangtze Nehri'nin yukarı kısmı olan Jinsha Nehri üzerinde bulunuyor.

KUNMİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in batı-doğu enerji nakil programında büyük bir proje olan Baihetan Hidroelektrik Santrali, Çin'in güneybatısındaki Yangtze Nehri'nin yukarı kısmı olan Jinsha Nehri üzerinde bulunuyor. Yunnan ve Sichuan eyaletlerini birbirine bağlayan hidroelektrik santralinin toplam kurulu gücü 16 milyon kilovat olacak.

Çin'in Güneybatısındaki Baihetan Hidroelektrik Santrali

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısında inşaat halinde olan Baihetan Hidroelektrik Santrali görülüyor, 22 Nisan 2022. (Fotoğraf: Hu Chao/Xinhua)

Çin'in Güneybatısındaki Baihetan Hidroelektrik Santrali

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısında inşaat halinde olan Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin yeraltı atölyesi görülüyor, 22 Nisan 2022. (Fotoğraf: Hu Chao/Xinhua)

Çin'in Güneybatısındaki Baihetan Hidroelektrik Santrali

Havadan çekilen panoramik fotoğrafta Çin'in güneybatısında inşaat halinde olan Baihetan Hidroelektrik Santrali görülüyor, 22 Nisan 2022. (Fotoğraf: Hu Chao/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Güneybatısındaki Baihetan Hidroelektrik Santrali - Son Dakika
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