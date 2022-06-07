Çin'in Kamboçya'da askeri üs inşa edeceği iddia edildi - Son Dakika
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Çin'in Kamboçya'da askeri üs inşa edeceği iddia edildi

07.06.2022 00:27
Çin'in Kamboçya'da askeri üs inşa edeceği iddia edildi

Çin'in sadece kendi askeri kullanımı için Kamboçya'da gizlice bir deniz üssü inşa edeceği ileri sürüldü.

Çin'in sadece kendi askeri kullanımı için Kamboçya'da gizlice bir deniz üssü inşa edeceği ileri sürüldü.

Amerikan Washington Post gazetesinin "batılı yetkililere" dayandırdığı haberinde, Çin'in kendi ordusuna münhasır olacak şekilde Kamboçya'da askeri bir üs inşa edeceği iddia edildi.

Haberde iki ülkenin de bu iddiaları reddettiği ancak bu girişimi gizlemek için olağanüstü önlemler aldığına dikkat çekildi.

Söz konusu gizli inşa edilen askeri üssün Kamboçya'nın Tayland Körfezi'ndeki Ream Deniz Üssü'nün kuzey kısmında olacağı ve bu hafta temel atma töreninin yapılacağı öne sürüldü.

Gazeteye konuşan yetkililer, Pekin'in bu askeri üsse çok önem verdiğine, Çin'in oradaki yükselişini, "çok kutuplu bir dünyaya yönelik küresel bir eğilimin parçası olarak gördüğüne" vurgu yaptı.

Pekin bu iddiaları reddederken Washington Post'a konuşan Çinli bir yetkili, Ream Deniz Üssünün bir bölümünün Çin ordusu tarafından kullanılacağını doğruladı.

Cibuti'den sonra Kamboçya'da kuracağı üs Çin'in ülke dışındaki ikinci askeri üssü olacak.

Pekin yönetiminin Ekvator Ginesi ile de bir askeri deniz üssü için görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti.

Pentagon Çin'in Kamboçya'da üs kuracağı iddialarına ilişkin yorum yapmadı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'in Kamboçya'da askeri üs inşa edeceği iddia edildi - Son Dakika

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