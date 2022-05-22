Çin'in Kömür Üretimi Yılın İlk Dört Ayında Yüzde 10,5 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Kömür Üretimi Yılın İlk Dört Ayında Yüzde 10,5 Arttı

22.05.2022 11:58
Çin'in Kömür Üretimi Yılın İlk Dört Ayında Yüzde 10,5 Arttı

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de yayınlanan resmi verilere göre, ülkenin ham kömür üretimi, 2022'nin ilk dört ayında üretim ve arzı artırmaya yönelik politikalar sayesinde çift haneli büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de yayınlanan resmi verilere göre, ülkenin ham kömür üretimi, 2022'nin ilk dört ayında üretim ve arzı artırmaya yönelik politikalar sayesinde çift haneli büyüme kaydetti. Ulusal Enerji İdaresi'ne göre, Ocak-Nisan döneminde üretim geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,5 oranında arttı. Veriler, ilk çeyrekte ülkenin ham kömür ithalatının yüzde 24,2 düşüşle 51,81 milyon tona gerilediğini gösterdi. İdareye göre, Nisan ayında ithalat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 oranında artarak düşüş eğilimini tersine çevirdi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Kömür Üretimi Yılın İlk Dört Ayında Yüzde 10,5 Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Kömür Üretimi Yılın İlk Dört Ayında Yüzde 10,5 Arttı - Son Dakika
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