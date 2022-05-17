Çin Japonya'ya, Nükleer Atık Suyu Denize Dökme Konusundaki Yanlış Kararından Vazgeçme Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Çin Japonya'ya, Nükleer Atık Suyu Denize Dökme Konusundaki Yanlış Kararından Vazgeçme Çağrısı Yaptı

17.05.2022 22:18
Çin Japonya'ya, Nükleer Atık Suyu Denize Dökme Konusundaki Yanlış Kararından Vazgeçme Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Salı günü yaptığı açıklamada, Japonya'yı nükleer kirliliğe sahip suyu denize boşaltma yönündeki yanlış kararını iptal etmeye ve bu yöndeki tüm hazırlık çalışmalarını durdurmaya çağırdı.

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Salı günü yaptığı açıklamada, Japonya'yı nükleer kirliliğe sahip suyu denize boşaltma yönündeki yanlış kararını iptal etmeye ve bu yöndeki tüm hazırlık çalışmalarını durdurmaya çağırdı. Wang açıklamayı günlük basın toplantısında, Japonya'nın Tokyo Elektrik İşletmeleri'nin Fukuşima Daiichi nükleer enerji santralinin bir kilometre açığında denizaltı kazı çalışmalarına başlanması yönünde kısa süre önceki hamlesine ilişkin soru üzerine yaptı. Kazı çalışmaları, kirlenmiş suyu boşaltmak için bir denizaltı tüneli çıkışı inşaatı için hazırlanıyor.

Sözcü, Çin de dahil olmak üzere Pasifik Okyanusu'na sahili olan ülkelerin, Japonya'nın kararından ciddi şekilde endişe duyduğunu ve bu gibi uygulamalara kesinlikle karşı olduklarını vurguladı. Wang, uluslararası toplumdan gelen endişelere rağmen, şirketin, konuya ilişkin kamu desteği alınmadığı sürece suyu asla denize boşaltmama konusunda daha önce verdiği sözü tutmadığını ve tünelin inşaatını zorla kabul ettirmeye çalıştığını belirtti. Sözcü, "Oldubittiye getirilmek istenen böyle bir girişim sorumsuzluktur. Japon hükümeti bunu derhal durdurmalı" dedi.

Sözcü Wang, Japon hükümetinin şimdiye kadar, nükleer atık suyunun okyanusa boşaltılması seçeneğinin meşruluğundan ilgili verilerin güvenilirliğine, arıtma sisteminin etkinliğine ve çevresel etkinin belirsizliğine kadar pek çok konuda kapsamlı ve ikna edici bir açıklama yapamadığına işaret etti. Wang, "Japonya'yı bir kez daha uluslararası toplum ve Japonya halkının meşru ve makul kaygılarına kulak vermeye, nükleer kirlenmiş suyu denize boşaltma yönündeki yanlış kararını geri almaya, hazırlık çalışmalarına devam etmeye son vermeye ve gerekli uluslararası yükümlülüklerini samimi şekilde uygulamaya çağırıyoruz" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Japonya'ya, Nükleer Atık Suyu Denize Dökme Konusundaki Yanlış Kararından Vazgeçme Çağrısı Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Japonya'ya, Nükleer Atık Suyu Denize Dökme Konusundaki Yanlış Kararından Vazgeçme Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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