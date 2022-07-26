Çin, Libya'da Tarafların Petrol Üretiminde Normale Dönme Çabalarını Memnuniyetle Karşılıyor - Son Dakika
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Çin, Libya'da Tarafların Petrol Üretiminde Normale Dönme Çabalarını Memnuniyetle Karşılıyor

26.07.2022 15:17
Çin, Libya'da Tarafların Petrol Üretiminde Normale Dönme Çabalarını Memnuniyetle Karşılıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing Pazartesi günü, Libya'da tarafların ülkede petrol üretiminin normale dönmesini sağlamak için sarf ettiği çabaları memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing Pazartesi günü, Libya'da tarafların ülkede petrol üretiminin normale dönmesini sağlamak için sarf ettiği çabaları memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Dai, BM Güvenlik Konseyi'ni Libya konusunda bilgilendirirken, "Çin, Libya'da tarafların siyasi müdahaleleri ortadan kaldırmak, petrol sektörünün yönetimi ve gelir dağılımındaki sorunları müzakere ederek farklılıkları çözmek ve Libya'da petrol üretiminin normal düzene kavuşmasını sağlamak için çalışmasını memnuniyetle karşılıyor" dedi.

Petrolü, "Libya'nın ulusal yeniden inşası ve geçim kaynaklarının iyileştirilmesi için önemli bir gelir kaynağı" olarak nitelendiren Dai, "Libya'nın petrol endüstrisi ülke tarafından yönetilmeye devam edilmeli ve tüm petrol gelirleri halkın yararına kullanılmalı" dedi. Dai, "Dondurulan varlıklar ulusal yeniden yapılanmanın önemli bir kaynağıdır. İlgili ülkeler Güvenlik Konseyi kararlarına sıkı sıkıya bağlı kalarak dondurulan varlıkların bütünlüğünü sağlamalıdır" dedi. Dai, Libya'daki siyasi durum hakkında ise geçen yıl 24 Aralık'tan bu yana Libya'da siyasi geçiş sürecinin zorluklarla karşı karşıya kalmayı sürdürdüğünü, ülkede durumun olumsuz etkisinin yavaş yavaş ortaya çıktığını söyledi. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) görev süresi hakkında da konuşan Dai, "Çin, Libya'daki siyasi sürecin kritik bir aşamada olduğunu göz önüne alarak UNSMIL'in görev süresinin uzatılmasını destekliyor" dedi. Dai, "Güvenlik Konseyi, müzakerelerinin sıklığını sürdürmeli ve dikkatini Libya meselesine ayırmalı" diye ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Libya'da Tarafların Petrol Üretiminde Normale Dönme Çabalarını Memnuniyetle Karşılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Libya'da Tarafların Petrol Üretiminde Normale Dönme Çabalarını Memnuniyetle Karşılıyor - Son Dakika
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