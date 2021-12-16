Çin, Litvanyalı diplomatların güvenliğinin tehdit altında olduğu iddiasını yalanladı - Son Dakika

Çin, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın ülkesinde kendi adıyla temsilcilik kurmasına izin vermesi nedeniyle diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğü Litvanya'nın Pekin'de diplomatik personelinin güvenliğinin tehdit altında olduğu iddiasını yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Litvanya'nın "Tayvan Temsil Ofisi"nin açılmasına onay vererek Çin ile diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan ortak bildirideki taahhüdüne aykırı davrandığı, bu sebeple Litvanya ile diplomatik temsilin büyükelçilikten maslahatgüzar seviyesine düşürüldüğünü belirtti.

Çin'in ülkedeki yabancı diplomatik misyonların tesislerinin ve personelinin güvenliğinin sağlanmasına büyük önem verdiğini ifade eden Sözcü Vang, Litvanyalı diplomatların güvenliğinin tehlike altında olduğu, Çin vatandaşlarının Litvanya temsilcilinde çalışmaların yasaklandığına dair iddiaların temelsiz olduğunu vurguladı.

Vang, Litvanya tarafının da şimdiye dek böyle bir şikayeti iletmediğini belirterek, "Çin ve Litvanya ilişkilerine verilen zararın sonuçları açıktır. Eğer Litvanya tarafı gerçekle yüzleşmeyi reddederek hatasını düzelmeye çalışmak yerine sorumluluğu karşı tarafa yüklemeyi seçerse ikili ilişkilere daha fazla zarar verecek, iki ülke halklarının duygularını daha fazla incitecek ve sonunda kendisi zararlı çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, 20 Temmuz'da Litvanya'da "TayvanTemsil Ofisi" adıyla temsilcilik kuracağını duyurmuştu.

Litvanya hükümeti, 9 Ağustos'ta temsilciliğin kurulmasına izin vermişti. Çin, verilen iznin ardından ülkedeki Büyükelçisi'ni geri çağırmış, Litvanya'dan da Pekin Büyükelçisi'ni geri çağırmasını istemişti.

Çin, 21 Kasım'da Litvanya ile diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürerek maslahatgüzar düzeyinde sürdürülmesi kararını almıştı.

Litvanya ise 15 Aralık'ta Pekin Büyükelçiliğini kapattığı bildirmişti.

Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunan Çin, adanın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkıyor.

Pekin, Tayvan hükümetinin müstakil diplomatik ilişkiler kurmasını, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini engellemeye çalışıyor.

Bugün yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 13 ülke ile Vatikan'ın resmi olarak tanıdığı Tayvan, diplomatik olarak Pekin'i tanıyan ülkelerde "Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu" adıyla temsilcilikler kuruyor.