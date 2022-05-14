Çin Ulusal Sağlık Komisyonu: Çin'de Kovid-19 Pandemisi Frenlenmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu: Çin'de Kovid-19 Pandemisi Frenlenmeye Devam Ediyor

14.05.2022 13:11
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu: Çin'de Kovid-19 Pandemisi Frenlenmeye Devam Ediyor

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan Lei Zhenglong Cuma günü düzenlenen basın toplantısında, Çin'de son dönemdeki Kovid-19 vakalarındaki artışın gerilemeye devam ettiğini bildirdi.

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan Lei Zhenglong Cuma günü düzenlenen basın toplantısında, Çin'de son dönemdeki Kovid-19 vakalarındaki artışın gerilemeye devam ettiğini bildirdi. Komisyon, ülkedeki yeni günlük yerel kaynaklı vakaların 5 Mayıs'tan bu yana 5 binden az olduğunu ve Perşembe günü ise bu rakamın 2.300'ün altına düştüğünü belirtti. Lei, Shanghai'daki yeni vakalarda her gün sürekli düşüş yaşandığını, Jilin'de ise durumun kontrol altına aldığını ifade etti.

Virüsün yayılmasına yönelik önlemlerin Beijing'de etkisini gösterdiği belirten komisyon, 70'in üzerinde seyreden günlük yeni enfeksiyon sayısının Perşembe günü 47'ye düştüğünü bildirdi. Komisyon, hareketliliğe kısıtlama getirilmeyen bölgelerde virüsün yayılma riski konusunda ise uyardı. Komisyonun Cuma günü açıkladığı veriler, Çin ana karasında Perşembe günü 227'si Shanghai'da olmak üzere 312 yerel kaynaklı Kovid-19 vakası bildirildiğini gösterdi.

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Çin Ana Karasında 227'si Shanghai'da Olmak Üzere 312 Yerel Kaynaklı Yeni Kovid-19 Vakası Bildirildi Çin Ana Karasında 227'si Shanghai'da Olmak Üzere 312 Yerel Kaynaklı Yeni Kovid-19 Vakası Bildirildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Mayıs, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Ulusal Sağlık Komisyonu: Çin'de Kovid-19 Pandemisi Frenlenmeye Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Ulusal Sağlık Komisyonu: Çin'de Kovid-19 Pandemisi Frenlenmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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