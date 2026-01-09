Çin ve Etiyopya İşbirliğini Derinleştiriyor

ADDİS ABABA, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ile bir araya geldi. Perşembe günü gerçekleşen görüşmeler sırasında taraflar, Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'nde alınan kararların hayata geçirilmesi kararlılıklarını dile getirdi.

Görüşmelerin ardından yapılan ortak basın açıklamasında, her iki tarafın çok yönlü işbirliğini derinleştirme ve yeni dönemde her koşulda geçerli ortak geleceğe sahip Çin-Afrika topluluğunun inşasına model teşkil edecek bir her koşulda geçerli Çin-Etiyopya stratejik ortaklığını inşa etme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Tarafların ekonomi, ticaret, altyapı, enerji, ulaştırma ve adalet gibi geleneksel alanlarda işbirliğini derinleştirme, e-ticaret, dijital ekonomi, yapay zeka ve yeşil enerji gibi yükselen alanlarda işbirliği potansiyelini değerlendirme ve kültür, turizm, medya, eğitim ve düşünce kuruluşlarıyla ilgili işbirliğini genişletme taahhüdünde bulunduğu ifade edildi.

Her iki tarafın 2026 Çin-Afrika Halklar Arası Etkileşim Yılı'nı kültür ve sanat yoluyla daha yakın bağlar kurma amaçlı halklar arası etkileşimi teşvik etmede fırsat olarak değerlendirmeye istekli olduklarını vurguladıkları kaydedildi.

Tarafların kalkınma stratejileri ve politikaları arasındaki uyumu güçlendirmeye, yönetişim deneyimleri konusunda etkileşimi derinleştirmeye ve modernleşme yolunda birlikte ilerlemeye istekli olduklarını dile getirdikleri de belirtildi.

Etiyopya tarafı, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu yineleyerek, dünyada tek bir Çin olduğunu, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin tüm Çin'i temsil eden tek yasal hükümet olduğunu bir kez daha teyit etti.

"Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı hareketlerin her türüne karşı olduklarını kaydeden Etiyopya tarafı, Çin hükümetinin, ulusal yeniden birleşme hedefini sağlamaya yönelik tüm çabalarını desteklediklerini ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararının hükmünü kararlılıkla savunduklarını vurguladı.

Çin tarafı, Etiyopya'nın Afrika Boynuzu'ndaki rolüne büyük önem verdiğini belirtirken, Etiyopya tarafı ise Çin'in Afrika Boynuzu'nda Barış ve Kalkınma Görünümü inisiyatifi kapsamında elde edilen sonuçlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ortaya koyduğu önemli inisiyatifleri büyük takdirle karşıladıklarını kaydeden Etiyopya tarafı, söz konusu inisiyatiflerin uygulanmasında Çin ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Her iki taraf da tüm ülkelerin, BM Şartı ve uluslararası hukukun belirlediği temel ilkelere riayet etmesi, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ve güç kullanma tehdidine karşı çıkması gerektiğini yeniden teyit etti.

İki taraf, dışişleri bakanlıkları arasında yıl içinde uygun bir zamanda yeni bir siyasi görüşme turu yapılması konusunda mutabık kaldı.