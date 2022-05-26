Çin ve Fransa İkili İlişkileri Geliştirme ve Çin-Ab İşbirliğini Derinleştirme Konusunda Anlaştı

HONİARA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Perşembe günü yeni atanan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede her iki taraf da ikili ilişkileri geliştirme ve Çin-AB işbirliğini derinleştirme sözü verdi. Wang, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının son dönemdeki telefon görüşmelerinde Çin ile Fransa arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığa bağlı kalma ve birbirlerinin temel çıkarlarına saygı gösterme konusunda anlaştıklarını belirtti. Wang, her iki tarafı iki cumhurbaşkanının vardığı uzlaşmayı ortaklaşa uygulamaya çağırırken Çin-Fransa ilişkilerini ilerletmek, Çin-AB işbirliğini derinleştirmek ve küresel yönetişimi geliştirmek için de daha fazla çaba gösterilmesini istedi.

Colonna, Fransa'nın iki ülke cumhurbaşkanları arasında varılan önemli uzlaşmanın ve ikili ilişkilere yönelik bir eylem planının uygulanmasına büyük önem verdiğini ifade etti. Colonna, Fransa'nın iki taraflı dostluğu geliştirme konusunda kararlı olduğunu, üst düzey görüşmeleri sürdürmeye hazır olduğunu ve diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümünü, pek çok farklı alanda uygulamalı işbirliğini derinleştirmek ve Fransa-Çin kapsamlı stratejik ortaklığını yeni bir zirveye çıkarmak için bir fırsat olarak görmeye hazır olduğunu belirtti.

Çin-Fransa uygulamalı ve geniş kapsamlı işbirliğinin yalnızca iki ülkeye fayda sağlamadığını, aynı zamanda dünya barışına ve kalkınmasına da katkıda bulunduğunu belirten Wang, Çin'in, Çin-Fransa ilişkilerine yönelik eylem planının uygulanmasına öncelik verdiğini ve ikili işbirliğine sürekli olarak yeni boyutlar eklemeye hazır olduğunu sözlerine ekledi. İki taraf, iklim değişikliği ve biyoçeşitliliğin korunması alanında küresel işbirliğine yönelik olumlu ivmeye ortaklaşa liderlik etme konusunda da anlaştı.

Wang, Çin'in Avrupa entegrasyonunu sıkı bir şekilde desteklediğini ve Avrupa'nın stratejik özerkliğini geliştirmek amacıyla Avrupa Birliği Konseyi'nin dönem başkanı olarak rolünü oynamasında Fransa'yı desteklediğini belirtti. Wang, Çin ve AB'nin megafon diplomasisinden kaçınması ve karşılıklı saygı temelinde, karşılıklı anlayışı geliştirmek amacıyla samimi ve derinlemesine iletişim kurması gerektiğini de sözlerine ekledi. Colonna, Fransa'nın bağımsız diplomasi geleneğine değer verdiğini, AB-Çin işbirliğini derinleştirmeye ve dünya genelindeki zorluklarla birlikte mücadele etmeye kararlı olduğunu söyledi.