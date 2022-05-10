Çin ve Güney Kore Pragmatik İşbirliğini İlerletme Konusunda Anlaştı - Son Dakika

SEUL, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wang Qishan, konuk olarak bulunduğu Seul'de, Güney Kore'nin yeni yemin eden Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Salı günü yaptığı görüşmede, ikili ilişkileri ve pragmatik işbirliğini ilerletme kararı aldı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi Wang, görüşme öncesi Yoon'un yemin törenine katıldı. Wang, görüşmede Yoon'a, Xi'nin içten selamlarını ve en iyi dileklerini iletti.

Wang, Çin ve Güney Kore'nin, yakın iki komşu ve önemli ortaklar olarak, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana artan ortak çıkarlarla ikili ilişkilerde çok yönlü ve hızlı bir gelişmeye tanık olduklarını söyledi. Wang, değişen dünya ve yüzyılda görülmemiş pandemi karşısında Çin-Güney Kore işbirliğinin güçlenmesinin, her iki taraf, bölge ve tüm dünya için büyük önem taşıdığına işaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ülkesinin, Çin ile Güney Kore arasındaki stratejik işbirliği ortaklığını daha üst seviyeye ve çağa ayak uyduracak şekilde sürekli yükseltmek için Güney Kore ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu vurguladı.

Wang, ikili ilişkilerin gelişimindeki bir sonraki adım için beş maddelik bir teklif önerdi. Buna göre ilkin, Çin ve Güney Kore stratejik iletişimi ve üst düzey temasları artırmanın yanı sıra tüm seviyelerde diyalog ve karşılıklı alışverişi canlandıracak. İkinci olarak iki taraf, pragmatik işbirliğini geliştirerek, iki ülkenin kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirip, ikili işbirliğini ilerletmek için kilit alanlarla üçüncü taraf pazarlarındaki işbirliğini güçlendirecek. Üçüncü olarak, coğrafi olarak birbirine bağlı olan Çin ve Güney Kore, hem halkları akrabalık ilişkileri ile birbirine bağlı hem de kültürleri doğal bir yakınlığa sahip olduğundan, bu avantajı tam olarak kullanacak. Ayrıca, taraflar, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü ile Çin-Güney Kore Kültürel Değişim Yılı'nı, ikili ilişkilerin gelişmesine sürekli pozitif enerji enjekte ederek, insanlar arası dostluğu geliştirmeye elverişli daha fazla etkinlik planlamak ve uygulamak için fırsat olarak değerlendirecek.

Dördüncü olarak iki ülke, uluslararası ve bölgesel konularda iletişim ve koordinasyonu güçlendirecek, çok taraflılığı ve serbest ticaret sistemini idame etmede kararlı olacak, ayrıca bölgesel ve küresel kalkınma ile refahı destekleyecek. Beşinci olarak ise iki taraf, Kore Yarımadası'ndaki koordinasyon ve işbirliğini birlikte ilerletecek ve hassas meseleleri uygun şekilde ele alacak. Kore Yarımadası'ndaki iki tarafı, aralarındaki ilişkileri geliştirmeleri ve uzlaşma ile işbirliğini teşvik etmeleri için içtenlikle destekleyen Çin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını sağlamak ve yarımadada kalıcı barışı teşvik etmek için Güney Kore ile iletişimi güçlendirmeye hazır.

Yoon ise Wang'dan Cumhurbaşkanı Xi'ye en iyi dileklerini iletmesini istedi. Güney Kore Devlet Başkanı, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülkenin ikili ilişkilerin gelişiminde hızlı bir ilerlemeye tanık olduğunu ve iki yönlü ticaretin Kovid-19 pandemisine rağmen tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Yoon, Güney Kore hükümetinin, karşılıklı saygı temelinde ikili ilişkilerde yeni bir çağ açmak için diplomatik ilişkilerin 30. yıldönümünü, her kademede daha yakın üst düzey stratejik iletişim ve değişimi desteklemek, her alanda karşılıklı alışveriş ve işbirliğini daha da güçlendirmek ve halklar arasında dostluğu geliştirmek için bir fırsat olarak kullanmaya hazır olduğunu kaydetti. Yoon, ülkesinin Kore Yarımadası'nda barış, istikrar ve refahı ortaklaşa desteklemek amacıyla Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek istediğini ifade etti.