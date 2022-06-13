Çin ve Panama Dışişleri Bakanları, Diplomatik İlişkilerin 5. Yıl Dönümünü Kutladı

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Panama Dışişleri Bakanı Erika Mouynes Pazartesi günü, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının beşinci yıl dönümünü karşılıklı mesajlarla kutladı. Wang mesajında, Çin ve Panama'nın diplomatik ilişkileri Haziran 2017'de resmen kurarak, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtığını hatırlattı. Dışişleri Bakanı Wang, iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde diplomatik ilişkilerin beş yıl önce kurulmasından bu yana Çin-Panama ilişkilerinin, siyasi karşılıklı güvenin derinleşmesi, çeşitli alanlarda işbirliğinde sürekli ilerleme kaydedilmesi ve iki halk arasındaki dostluğun artmasıyla hızlı şekilde geliştiğini vurguladı.

Ülkesinin Çin-Panama ilişkilerine büyük önem verdiğine dikkat çeken Wang, Çin'in iki ülke liderinin üzerinde görüş birliğine vardığı önemli uzlaşmayı hayata geçirmek için Panama ile birlikte çalışmaya, ayrıca Çin-Panama ilişkilerinin sürekli ve derinlemesine gelişimini teşvik etmek için diplomatik ilişkilerin kurulmasının beşinci yıl dönümünü, siyasi karşılıklı güvenin, tatbiki işbirliğinin, kültürel ve insanlar arası alışverişin ve çok taraflı koordinasyondan oluşan dört temel unsuru gerçekleştirmek için fırsat olarak değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti. İki tarafın, Mouynes'in Nisan ayında Çin'e yaptığı ziyarette, Çin ve Panama arasında diplomatik ilişkilerin kurulması yönündeki doğru kararı daha somut sonuçlara dönüştürmek konusunda anlaştığını belirten Wang, ülkesinin bu konuda Panama ile çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. Mouynes ise mesajında, bu tarihi günde iki tarafın dostane, sorunsuz ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurduğunu ve ikili işbirliğinin verimli olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Çin'e yaptığı ilk ziyaretteki sıcak karşılamadan dolayı Çin tarafına bir kez daha teşekkür eden Mouynes ziyaretin, iki taraf arasında ikili siyasi diyalog ile ticaret ve yatırım da dahil olmak üzere işbirliği konularında derinlemesine görüş alışverişinde bulunulması nedeniyle büyük önem taşıdığına işaret etti. Panama tarafı, ikili ilişkilerin potansiyelinden tamamen istifade edileceğine olan inancını dile getirdi. Mouynes, Panama tarafının karşılıklı ekonomik, ticari, kültürel ve halklar arasında işbirliğini desteklemek, ayrıca çevre, enerji dönüşümü, yeni teknolojiler ve eğitim gibi yeni alanlarda işbirliğini genişletmek için Çin tarafı ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.