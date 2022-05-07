Çin, Windows'u yasaklama kararı aldı! - Son Dakika
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Çin, Windows'u yasaklama kararı aldı!

07.05.2022 08:26
Çin, Windows'u yasaklama kararı aldı!

Çin Windows için şok bir adım atıyor. Windows ve yabancı marka bilgisayarların devlet kurumlarında kullanılması yasaklanıyor.

ABD'li teknoloji şirketlerine karşı adımlar atmasıyla bilinen Pekin yönetimi, Microsoft'un popüler işletim sistemi Windows'u yasaklamaya karar verdi. Çin, devlet kurumlarındaki yabancı marka bilgisayarları ve Windows işletim sistemini "yerli olarak geliştirilen yazılımla" değiştirecek.

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Çin'den Windows ve yabancı marka bilgisayarlara kısıtlama

Google, Twitter, Facebook gibi uygulamaların ardından bir büyük ABD yazılımı daha Çin'in yasaklı uygulamalar listesine giriyor. Çin hükümeti, Windows ve yabancı marka bilgisayarları Linux tabanlı yerli işletim sistemine geçmek için devre dışı bırakacağını söyledi.

Çin, Windows'u yasaklama kararı aldı!

Bloomberg tarafından hazırlanan rapora göre Çin yönetiminin yeni yasağı, Windows yazılımına ek olarak yabancı markalara ait bilgisayarları da kapsıyor. Pekin, devlet dairelerine ve devlet destekli firmalara yabancı markalı bilgisayarları ve işletim sistemlerini yerli alternatifler ile değiştirmelerini emretti.

Bu karar sonrasında devlet ve devlete bağlı kurumlarda 50 milyon adet bilgisayarın değiştirileceği ifade edildi. Yerel kaynaklar, yaklaşık iki yıllık süre kapsamında Çin malı işletim sistemine ve yerel bilgisayarlara geçileceğini söyledi.

Hükümetin son yasaklama kararı ise Dell, HP ve Microsoft gibi birden fazla markanın Çin devletine satış yapmasını engelleyecek. Çin'in bu markaların bilgisayarlarını kullanmayı bıraktıktan sonra hangi markaya yöneleceği belirsizken, yazılım tarafında Linux tabanlı bir işletim sistemi olacağı öğrenildi.

Çin, Windows'u yasaklama kararı aldı!

Çin, aslında yıllardır ithal edilen teknolojinin yerini yerli markalar ile doldurmaya çalışıyor. Asya ülkesi, bilgi güvenliği endişeleri nedeniyle yabancı yazılımların kullanımını sonlandırmak istiyor. Bu yüzden de Lenovo, Kingsoft Corp ve Inspur Electronic gibi yerel teknoloji markaları destekleniyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Microsoft, Windows, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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