Çin Ziraat Bankası İmalat Sanayine Desteğini Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Ziraat Bankası İmalat Sanayine Desteğini Artırdı

04.06.2022 16:14
Çin Ziraat Bankası İmalat Sanayine Desteğini Artırdı

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in en büyük ticari kredi kuruluşlarından biri olan Çin Ziraat Bankası, imalat sanayine verdiği desteği artırdı.

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in en büyük ticari kredi kuruluşlarından biri olan Çin Ziraat Bankası, imalat sanayine verdiği desteği artırdı. Banka, imalat sanayine verdiği henüz geri ödenmemiş kredilerin toplamının Nisan sonu itibarıyla 2 trilyon yuanı (yaklaşık 298 milyar ABD doları) aştığını, bunun yıl başına göre yaklaşık yüzde 16 artış anlamına geldiğini söyledi. Bankanın verdiği bilgilere göre, imalat sanayine verilen orta ve uzun vadeli kredilerde yıl başına göre yüzde 21'lik artış yaşandı. Çin Ziraat Bankası, küçük ve orta boy işletmelere (KOBİ) verdiği desteği de artırdığını belirterek, imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lere verdiği kredilerin Nisan sonu itibarıyla 600 milyar yuanın üzerine çıktığına işaret etti.

YORUMLAR
500
Çin'de Yeni Ev Fiyatları Mayıs Ayında Hafif Artış Gösterdi Çin'de Yeni Ev Fiyatları Mayıs Ayında Hafif Artış Gösterdi Çinli Zanaatkar Günlük Hayatta Kullanılan Malzemelerden Ejderha Tekneleri Yapıyor Çinli Zanaatkar Günlük Hayatta Kullanılan Malzemelerden Ejderha Tekneleri Yapıyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ziraat Bankası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ziraat Bankası İmalat Sanayine Desteğini Artırdı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:09 Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde yüzün üzerinde zam gelecek
15:46 Yasak Elma'da beklenmedik ayrılık! Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı iddia edildi
15:40 Fenerbahçe'den ayrılan teknik adam İsmail Kartal, kendisi için hazırlanan videoyu izlerken gözleri doldu
15:36 Kartal, tek hamlede yakaladığı kediyi pençeleriyle boğdu
15:33 Başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi
15:11 Ali Koç kürsüde sinirlerine hakim olamadı: Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin
15:01 Geziciler için "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini yineledi
14:46 Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Hamileyken eşiyle birlikte olan kadın, yeniden hamile kaldı
14:42 Shakira, ihaneti affetmedi, 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile yollarını ayırdı
14:37 Beşiktaş, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferi için aradığı kaynağı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 16:21:00. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Ziraat Bankası İmalat Sanayine Desteğini Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement