Çınar: "Özal Mahalle sakinlerimizin tapu sorununu çözdük" - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık ile Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binasında Özal Mahallesi sakinleriyle tapu sorunlarının çözüme kavuşması noktasında istişare toplantısı düzenlediler. Toplantıdan çıkan güzel sonuçlar, mahalle sakinlerini mutlu etti.

Üç saate yakın süren toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Özal mahalle sakinlerinin beklentilerine karşılık vermek adına yoğun bir çaba sarf ettiklerini ve güzel sonuçlar aldıklarını söyledi. Özal mahalle sakinlerinin tapularına kavuşacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Eminin olun bizler sabahtan beri toplantılardayız ve görüşmeler yapıyoruz. Sayın Bakanımızla ve Genel Müdürlerimizle görüştük. AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekilimiz Öznur Çalık'ın inanılmaz gayretleri ve çabası oldu. Bizler iyi niyetli bir şekilde yıllardır Özal mahallemizin bu sorununu çözmek için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz iki yıldır da hızlandı. Bu hızlanma Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya'mıza gelişleriyle birlikte direk talimat vermesiyle birlikte şekil aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda bununla ilgili süreci başlattı. Yaklaşık iki yıldır bizler burayla ilgili süreci devam ettiriyoruz. Süreç ancak birkaç ay önce neticelendi. Özal mahallemizde değerli mahalle sakinlerimizin kullandığı arazilerle ilgili daha önce sizlerle görüşme yaptık, Tarım İl Müdürlüğümüzle, Sanayi Odasıyla, Emlakçılar Odasıyla ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüyle görüşüldü ve yaklaşık 12 kişiden oluşan komisyon orada belli fiyatlar belirledi ve bu fiyatlar üzerinden de satış önerilerinde bulunuldu. Bu satış önerileriyle ilgili de bir kısım orada bulunan hemşerilerimiz geldiler satın aldılar, diğer kısmı da bekliyor ya da sürecin biraz daha kendi lehine olması için emek sarf ettiler. Bizlerde en son görüşmelerimizde yapmış olduğumuz çalışmalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da önümüzü açmasıyla birlikte şu an komisyonumuzun belirlemiş olduğu rakamlarla ilgili her hangi müdahale edemedik ama onun üzerinden yapılabilecek olan maksimum indirim noktasında Sayın Bakanımızdan destek istedik. Sayın Bakanımızda komisyonun vermiş olduğu rakamlardan var olan, belirlenen ve takdir edilen ne ise onun üzerinden %70 gibi çok büyük bir oranda indirim yapılmasıyla ilgili mutabık kaldık. Bununla birlikte 36 ay olan vadeli satışları 60 aya çıkarmak için çalışmaları başlatacağız. İsterseniz yılda bir ödersiniz isterseniz 6 ayda bir ödersiniz, bunu ilgili alıcıya bırakıyoruz. Belirlenen rakamlar üzerinden yüzde 70 indirim ve 60 ay vade olarak ta netleştirdik. Yüzde 70 üzerinden sizler tapunuza kavuşmuş olacaksınız. Bizlerde yıllardır devam eden bir sorunu çözmüş olacağız. Mahallemizden toplantıya katılan temsilcilere ve ileri gelenlere gerekli bilgileri verdik. Mahalle sakinlerimiz emin olsun ki sorunun çözümü noktasında aldığımız en güzel sonuçta bu oldu. İnşallah bölgemiz ve Özal mahallemiz için hayırlı olur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekilimiz Öznur Çalık'a ve destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve Çevre Şehircilik Bakanı'na teşekkür

Toplantıdan çıkan sonuçların hayırlı olmasını temenni eden AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık ise " Yeşilyurt Belediye Başkanımız Özal Mahallemizin sorunlarını görüşmek üzere muhtarlarımız ve kanaat önderlerimizi Belediye Hizmet Binamıza davet etti.3 saate yakın süren toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Mahalle sakinlerimizin tapu sorununun çözülmesi adına talepleri var, bu tapu sorunun çözülmesi içinde bir önceki muhtarımızın evinde bir toplantı yaptık ve toplantıda da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'u aradım ve Sayın Bakanımızda Milli Emlak Genel Müdürümüze talimat verdi. Milli Emlak Genel Müdürümüzde aldığı talimattan sonra da izni vererek Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz Özal mahallemizde bulunan arsaları belediyemize devir yaptı. Yeşilyurt Belediyemize devr edilen tarlalarınız size yeniden belediyemiz tarafından en uygun rakamlarla satışını yapmak üzere bir komisyon kuruldu. Bu komisyon rayiç bedeller belirlemiş ve belirlenen rayiç bedeller üzerinden de Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'da yüzde 50 iskonto yapmış ve yaptığı iskontoyla birlikte ev varsa 28 TL'ye size fiyat belirlemişlerdi. Ama siz diyorsunuz ki haklı olarak 'biz atalarımız 100 yıldır bu toprakların üzerinde ekmeğimizi aşımızı kayısımızı yetiştirdik, bize buraya bu fiyata bu rakamlara çok fazla bize bu konuda yardımcı olun' dediniz. Bizde Milli Emlak Genel Müdürümüzle ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürümüzle konuştuk ve bir yol kat edelim istedik. Mehmet Çınar Başkanımız çözüm üretmek için elimden ne gelirse ben yapmaya hazırım dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'u aradım ve Sayın Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmede Mehmet Çınar Başkanımızın sunduğu öneri Sayın Bakanımız tarafından kabul gördü ve Allah nasip ederse size 28 TL denen rakamlar inşallah çok ciddi manada aşağıya çekilmiş olacak. Bu rakam bütün hazirunun çok memnun olduğu bir rakam, bu rakam yaklaşık 17 TL. yani 28 TL'nin 11 TL. aşağısına düşmüş olacak. Bunlarla ilgilide sizler tapunuza kavuşacaksınız. Çocuklarınız ve torunlarınız bu sorunu bir daha yaşamayacak. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, onun talimatıyla yapmış olduğumuz çalışmalarda Sayın Bakanımız Murat Kurum'a canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Mehmet Çınar Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum.Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, sizler bize Turgut Özal'ın emanetleriniz sizler nasıl istiyorsanız onu yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Beklediğimiz yardımları gördük"

Özal mahalle temsilcileri ise "40 yıllık süreçte atalarımızdan ve dedelerimizden kalan arazilerimiz için mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi verirken yaklaşık bu arazilerin yüzde 80'ini kaybettik. Geride kalan arazilerimiz kendi aramızda müşterek bir şekilde kullanıyoruz. Bu satışı Milli Emlak Müdürlüğünden Yeşilyurt Belediyesine devr edildi. Biz umut ettik belediyemiz bize yardımcı olacaktır. Allah'a şükürler olsun ki bu yardımlarını bugün gösterdiler. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın Bakanımız, Milletvekilimiz ve Belediye Başkanımız bu yardımlarını gösterdiler. Biz ileriki süreçte de bu satış konusunda arazilerimizin tarafımıza müşterek sorun çıkarılmadan tek kişiler gösterilmeden satışının yapılmasını buradan istirham ediyorum, inşallah bu sorunda çıkmaz önümüze, nasıl ki ecri misillerimizi müşterek yatırıyorsak satışlarında aynı şekilde tarafımıza devr edilmesini istiyoruz. Özal Mahallesi sakinleri adına kendilerine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun, başımızdan eksik etmesin inşallah" diye konuştular.

Toplantı Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - MALATYA