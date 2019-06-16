Son Dakika Haberleri: Çınarcık'ta Hayat Boyu Öğrenme Festivali
Son Dakika Güncel Haber

Çınarcık'ta Hayat Boyu Öğrenme Festivali

2 saat önce

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan Hayat Boyu Öğrenme Festivali, Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı.

Çınarcık'ta Hayat Boyu Öğrenme Festivali, System.String[]
Yalova'nın Çınarcık ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan Hayat Boyu Öğrenme Festivali, Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı. Yoğun ilgi gösterilen festivalde, el emeği ürünler sergilendi.

Yıl boyunca yapılan başarılı çalışmaların ardından Çınarcık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda Hayat Boyu Öğrenme Festivali gerçekleştirildi. Yoğun katılımın yaşandığı etkinlikte açılış kurdelesini Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Karadağ birlikte kestiler. Kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcilerinin de katılım sağladığı etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Açılış sonrası açıklamalarda bulunan Çınarcık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Ünlü, ilçe nüfusunu yüzde 11'ine kurs verdiklerini kaydetti. Yıl boyunca verimli çalışmalar yapıldığını dile getiren Ünlü, "Çınarcık HEM, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yenilenmiş olan idari personel, 60 kişilik dev eğitim kadrosu ile Çınarcık halkının hizmetinde olmuş, ilçe halkımızın yaygın eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak amacıyla üst düzey çaba sarf etmiştir. Bu çabaların sonucunda eğitim-öğretim yılında 200 adet kurs merkezimizce planlanmış, 3 bin 541 kursiyerimiz bu kurslara kayıt yaptırmıştır. Bu sayı ilçe nüfusumuzun yüzde 11'ine tekamül etmektedir. Türkiye genelinde bu oranların yüzde 6, Avrupa Birliği üyelerinde ise yüzde 9'larda olduğu düşünülürse kurumumuzun bu eğitim-öğretim yılında göstermiş olduğu başarının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu başarının sağlanmasında en büyük pay sahibi olan usta öğreticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Festivalde emeği geçenlere, Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, Belediye Başkanı Numan Soyer ve Milli Eğitim Müdürü Kemal Karadağ tarafından plaket verildi. - YALOVA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:52 Kaynak: İHA
Yalova, Cumhuriyet Meydanı, Çınarcık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lisede fabrika gibi üretim yapıyorlar! Okulun yıllık cirosu 500 bin TL Aracına zorla bindirdiği genç kıza cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı Gazeteci Nevzat Bingöl'den Selahattin Demirtaş iddiası: Salı günü tahliye edilebilir Tarla gibi sürülen caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 14:09:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çınarcık'ta Hayat Boyu Öğrenme Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]