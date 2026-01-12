Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı - Son Dakika
Yaşam

Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş\'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
12.01.2026 14:45
Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, cenazeyi gördüğünü ve gassalla da konuştuğunu belirterek, ''Gassal, 'Abi 18 gün suda kalacak bir beden değil' dedi'' sözleriyle kızının kayıp olduğu süreçte suda kalmadığını düşündüğünü ifade etti.

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesinin adalet arayışı sürüyor. Baba Nizamettin Kabaiş, dosyada ciddi eksiklikler olduğunu savunarak kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Kabaiş, Adalet Bakanlığı'ndan gelen davet üzerine yarın Ankara'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceklerini söyledi.

15 AYDIR SORULAR YANITSIZ

NTV'ye konuşan Nizamettin Kabaiş, Rojin'in ölümüne ilişkin 15 aydır birçok sorunun yanıtlanmadığını belirtti. Görüşme talebinin Adalet Bakanlığı'ndan gelmesinin aileyi umutlandırdığını ifade etti.

Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

"İKİ ERKEĞE AİT DNA VAR" İDDİASI

Baba Kabaiş, dosyada çok sayıda delil bulunduğunu, bunların başında da kızının vücudunda tespit edildiğini söylediği iki erkeğe ait DNA'nın geldiğini dile getirdi. Kabaiş, delillerin yeniden ele alınmasını istedi.

Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

GASSAL İLE KONUŞMASINI ANLATTI

Kızının ölüm nedeninin "suda boğulma" olmadığını savunan Kabaiş, "Boğazına zarar vermişler. Akciğerinde su yok" diyerek itirazını dile getirdi. 18 günlük kayıp sürecinde Rojin'in suda kalmadığını düşündüğünü belirten Kabaiş, cenazeyi gördüğünü ve gassalla konuştuğunu söyleyerek, "Abi 18 gün suda kalacak bir beden değil" sözlerini aktardı.

Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

"SORUŞTURMA HIZLANDIRILSIN" TALEBİ

Aile, soruşturmanın hızlandırılmasını ve dosyadaki tüm delillerin yeniden değerlendirilmesini istiyor. Nizamettin Kabaiş, olayın aydınlatılmaması halinde Meclis'in kapısında oturacağını ve açlık grevine başlayacağını da söyledi.

Güvenlik, Cinayet, Sözler, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Dadaş Ahmet Dadaş Ahmet:
    Allahında bir hesabı var... 17 0 Yanıtla
  • Hasbey Hasbey:
    Gassal Adli Tıptan daha iyi mi biliyor? 3 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı - Son Dakika
