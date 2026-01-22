Cinayet Şüphelisi Cezaevinde İntihar Etti - Son Dakika
Cinayet Şüphelisi Cezaevinde İntihar Etti

22.01.2026 13:14
Nusaybin'de iki kardeşi öldüren Muhiddin Bağlan, Diyarbakır cezaevinde yaşamına son verdi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde evlerinde silahla vurularak öldürülen Sümeyye Khaled Abira (41) ile ablası Süheyla Özdaş'ın (44) cinayet şüphelisi Muhiddin Bağlan (59), Diyarbakır'da tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamına son verdi.

Olay, 4 Ocak'ta Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Suriye uyruklu Sümeyye Khaled Abira ile kız kardeşi Süheyla Özdaş'ı silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Kardeşlerin cenazeleri, ülkelerinde toprağa verildi.

SÜMEYYE İLE DİNİ NİKAHLA YAŞIYORMUŞ

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile güzergahtaki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelendi. Şüphelinin Sümeyye Khaled Abira'nın dini nikahla yaşadığı Muhiddin Bağlan olduğu belirlendi. TIR şoförü olan Bağlan, operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bağlan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Muhiddin Bağlan, dün gece saatlerinde kaldığı Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu'nda kendini astı. Görevlilerin fark etmesi üzerine bulunduğu yerden indirilen Bağlan'ın öldüğü belirlendi. Bağlan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Nusaybin ilçesi Hacılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

