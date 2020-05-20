Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Sivas'ta 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SİVAS - Sivas'ta 1 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Geçtiğimiz gün Paşabahçe mesire alanında meydana gelen olayda Çağadaş Ö. yanında bulunan silahla Ferhat Şahin'i öldürmüş, U.A.'yı yaralamıştı. Cinayet zanlısı Ö., olaydan 2 saat sonra polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Cinayet zanlısı Ö., Sivas il Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısının adliyedeki işlemleri sürüyor.