Kayseri'de 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.K'yı (32) yakaladı.
Hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Cinayet Zanlısı Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?