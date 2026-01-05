Cıngı'dan Erciyes Vurgusu - Son Dakika
Cıngı'dan Erciyes Vurgusu

Cıngı'dan Erciyes Vurgusu
05.01.2026 14:30
Murat Cahid Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'nin turizmdeki önemini vurguladı ve destek istedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

Cıngı, ziyarette yaptığı konuşmada, Erciyes Kayak Merkezi'nin önemini anlatarak, yapılan çalışmalarla Erciyes'in önemli bir turizm merkezi haline geldiğini söyledi.

Cıngı, charter seferleriyle Erciyes'in uluslararası ber turizm destinasyonu haline geldiğini belirtti.

Mecliste 21 Aralık 2025'te kayak kıyafeti giyerek kayakseverleri Erciyes Kayak Merkezi'ne davet ettiğini anımsatan Cıngı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde ülkemizin kış turizmi potansiyeli ve Erciyes'imizi tanıtma maksadıyla yapmış olduğum basın toplantısının ardından ülkede spekülatif hava oluşturulmaya çalışıldı. Orada sağ olsun cemiyetimiz, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, şehrimizin turizmine ve bölgemizin bin yıllardır sembolü olan Erciyes Dağı'mıza sahip çıktı. Gerekli tepkiyi koydu. Bu noktada bütün medya organları, şehrimizin bu değerine sahip çıkarak bizleri yalnız bırakmadınız. Tekrar, şehrimize, turizmimize, Erciyes'imize ve orada yapmış olduğumuz açıklamalara sizlerin destek vermesinden, cemiyetimizin çok sağlam bir duruş sergilemesinden dolayı teşekkür ediyorum."

KGC Başkanı Metin Kösedağ da ziyaretten dolayı Cıngı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA

