Cıngı, Gazze\'deki İnsani Felaketi Gündeme Getirdi

29.01.2026 14:18
AK Parti Milletvekili Cıngı, Gazze'deki durumu Avrupa Konseyi toplantısında ele aldı.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Dr. Murat Cahid Cıngı, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısında Gazze'de yaşanan insanlık dramını gündeme taşıyarak konsey üyelerine kapsamlı bir bilgilendirme sundu ve uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti.

Milletvekili Cıngı, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan saldırıların büyük bir insani felakete dönüştüğünü vurgulayarak, büyük kısmı kadın ve çocuklar olmak üzere 71 bini aşkın sivilin hayatını kaybettiğini, yüzlerce gazeteci, sağlık çalışanı ve insani yardım görevlisinin hedef alındığını ifade etti. Ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail'in saldırılarını ve ihlallerini sürdürdüğünü belirten Cıngı, ateşkesin yaklaşık bin 200 kez ihlal edildiğini ve yüzlerce sivilin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Gazze'de şehirlerin tamamen yıkıldığını, milyonlarca insanın evsiz bırakıldığını ve temel insani ihtiyaçlardan bilinçli şekilde mahrum edildiğini kaydeden Cıngı açlık, ilaçsızlık ve barınma yetersizliği nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiğine dikkat çekmiştir. İsrail'in insani yardım girişlerini engellemesi nedeniyle yardım konvoylarının durdurulduğunu ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamadığını vurguladı.

Bildirisinde Batı Şeria ve Gazze'de yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine, yerleşimci şiddetine ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine de değinen Cıngı, yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 2 milyonu aştığını belirterek, ayrıca İsrail'in Kudüs'te bir Birleşmiş Milletler tesisini yıkmasının, Cenevre Sözleşmeleri ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali olduğunu ifade etti.

Yaşananların sıradan bir çatışma sonucu olarak görülemeyeceğini vurgulayan Cıngı, bunun açık bir insanlık suçu olduğunu belirterek; ateşkes sonrası dönemde hesap verebilirliğin sağlanması, sivillerin korunması ve uluslararası hukuka saygının tesis edilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının eksiksiz hayata geçirilmesi ve sivillerin korunması amacıyla geçici bir Uluslararası İstikrar Gücü'nün konuşlandırılması çağrısında bulundu.

Milletvekili Cıngı, Türkiye'nin Filistin halkının haklarını savunmaya ve uluslararası hukuk temelinde iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini bir kez daha dünyaya duyurdu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

