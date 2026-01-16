Cıngı, Kayseri OSB'de Sanayicilerle Buluştu - Son Dakika
Cıngı, Kayseri OSB'de Sanayicilerle Buluştu

16.01.2026 13:13
16.01.2026 13:13
AK Parti Milletvekili Cıngı, Kayseri OSB toplantısında sanayicilerin taleplerini dinledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı; Kayseri Organize Sanayi Bölgesi haftalık olağan yönetim kurulu toplantının konuğu oldu. Sanayicilerin talepleri ve yaşanan sıkıntılara ilişkin istişarede bulunulan toplantının ardından Kayseri OSB Yönetimi ve Milletvekili Cıngı, Kayseri OSB Teknik Koleji'nde karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Çetinçağlar ve Kamil Çeken, Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Yusuf Sarıalp'in yer aldığı yönetim kurulu toplantının onur konuğu AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı oldu. Toplantıda Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın tarafından Kayseri OSB'nin genel durumu ve sürdürülen projelere ilişkin sunum yapıldı. Başkan Yalçın sunumunda; Kayseri OSB sanayicisinin taleplerini dile getirdi ve sıkıntıların çözüme ilişkin önerilerini de sıraladı. Başkan Mehmet Yalçın; AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı'ya katılımlarından dolayı teşekkür etti. Başkan Mehmet Yalçın; "AK Kayseri Milletvekilimiz Murat Cahid Cıngı, yönetim kurulu toplantımıza katılarak bizleri onurlandırdı. Kayseri OSB sanayicisinin sıkıntıları, talepleri ve çözüm yollarına ilişkin önemli istişarelerde bulunduk. Milletvekilimiz Cıngı'ya şehrin tüm kesimlerine olduğu gibi sanayicimizin sıkıntıları ile yakından ilgilenmesinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Yönetim kurulu toplantısının ardından, Milletvekili Cıngı ve Kayseri OSB yönetimi, yarıyıl tatili başlangıcı nedeniyle Kayseri OSB Teknik Koleji'nde düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Milletvekili Cıngı ve Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 9-10-11 ve 12. sınıflarda başarı gösteren öğrencilere karne ve hediye verdi.

Milletvekili Cıngı ve Kayseri OSB Yönetimi, Kayseri OSB Teknik Koleji'nde atölyeleri de ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

