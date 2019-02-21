Son Dakika Haberleri: Çini Mürekkebiyle Cumalıkızık

Çini Mürekkebiyle Cumalıkızık

54 dakika önce

Ressam Raif Zor'un Bursa Vakıf Kültürü Müzesi'nde açtığı 'Bir Vakıf Köyü Cumalıkızık' adlı çini mürekkebi resim sergisi sanatseverlerden tam not aldı.

Çini Mürekkebiyle Cumalıkızık, System.String[]
Ressam Raif Zor'un Bursa Vakıf Kültürü Müzesi'nde açtığı 'Bir Vakıf Köyü Cumalıkızık' adlı çini mürekkebi resim sergisi sanatseverlerden tam not aldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve vakıf kültürünün tarihi koleksiyon ve objelerle anlatıldığı Bursa'da Vakıf Kültürü Müzesi, özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. İlk Osmanlı köylerinden Cumalıkızık'ı farklı bir teknikle resmeden ressam Raif Zor'un 'Bir Vakıf Köyü Cumalıkızık' çini mürekkebi sergisi sanatseverlerin takdirini kazandı. 48 çini mürekkebi ile yapılmış tablonun yer aldığı sergi büyük ilgi görüyor.

Serginin açılında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez, 700 yıllık bir geçmişe sahip Cumalıkızık'ın sanat ile anılmasının şehir kültürünün yaşatılması adına önemli olduğunu söyledi. Köyün geleneksel sokak dokusu, ahşap yığma evleri ve anıt yapılarıyla Osmanlı'nın kırsal hayat tarzını bugün de sürdüren iyi bir örnek teşkil ettiğinin altını çizen Sönmez, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Cumalıkızık'ın birçok sanatçıya ilham verdiğini ifade etti.

Ressam Raif Zor ise ilk kez geçen yıl gördüğü Cumalıkızık köyüne hayran kaldığını söyledi. Sadece siyah çini mürekkebi kullanarak çalışmalarını gerçekleştirdiğini ifade eden Zor, "Bir Vakıf Köyü Cumalıkızık" çini mürekkebi resim sergisinin kişisel 18. sergisi olduğunu belirtti. Müze dostlarından yoğun ilgi gören sergi 2 Mart 2019 tarihine kadar açık kalacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:33 Kaynak: İHA

Bursa, Cumalıkızık, Güncel
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