Çinliler bunu da yaptı: Klasik MINI Cooper elektriklendi! - Son Dakika
Üye Girişi

Çinliler bunu da yaptı: Klasik MINI Cooper elektriklendi!

19.05.2022 16:36
Çinliler bunu da yaptı: Klasik MINI Cooper elektriklendi!

Beijing Estech Technology adlı bir Çinli şirket elektrikli orijinal MINI Cooper için patent başvurusunda bulundu.

Çin son yıllarda yaptığı atılımlarla birlikte otomotiv sektöründe önemli bir yer edinmiş durumda. Daha önceleri belli başlı markaların ünlü modellerini kopyalayarak gündem olan ülke, şimdi ise sahip oldukları birçok başarılı tasarımcı ve mühendis sayesinde kendi özgün modellerini ortaya koyuyor. Ancak geçtiğimiz günlerde çıkan bu patent görüntüleri Çin'in eski alışkanlıklarını tam olarak bırakmadığını gösteriyor.

Çinliler elektrikli MINI Cooper için patent aldı!

Car News China'nın haberine göre, Beijing Estech Technology adlı bir Çinli şirket orijinal MINI Cooper olduğu çok açık bir şekilde görülen tasarım için patent başvurusunda bulundu. Birkaç tasarım detayında klasik modelden ayrılan aracın genel tasarım ve boyut oranı birebir aynı görünüyor. Tabi ki elektrik motoru dışında.

Yeni MINI Cooper modelleri için tarih belli oldu

1959 yılından 2000 yılına kadar üretimde kalan orijinal MINI, otomotiv sektörünün en ikonik modelleri arasında yer alıyor. Aracın Çinli kopyasında ikonik tasarım ögelerini neredeyse birebir korunurken kaputun altında ise günümüze uygun şekilde bir elektrik motoru yer alıyor.

  • Çinliler bunu da yaptı: Klasik MINI Cooper elektriklendi!
  • Çinliler bunu da yaptı: Klasik MINI Cooper elektriklendi!

Şık krom tamponlar, aynalar ve ön cam sileceklerine kadar kopyalanan aracın eski tarz anteni de patent görselinde yer alıyor. Ancak bazı farklılıklar da yok değil. İlk dikkat çeken detay aracın altında yer alan batarya üniteleri oluyor. Aracın oranları her ne kadar korunmuş görünse de Çinli üretici daha fazla iç mekan hacmi için boyutları arttırmış olabilir. Aracın boyutları patent görsellerinde yer almadığı için bunu bilemiyoruz.

Bu elektrikli kopya MINI Cooper'ın ne zaman tanıtılacağı da henüz bilinmiyor. MINI'nin sahibi olan BMW'nin de bu konu hakkındaki yorumunu merak ediyoruz. Peki siz bu "klon MINI Cooper" hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Çin'de #MeToo hareketini başlatan feminist gazeteci Sophia Huang Xueqin nasıl ortadan kayboldu? Çin'de #MeToo hareketini başlatan feminist gazeteci Sophia Huang Xueqin nasıl ortadan kayboldu? Xi ve Hollanda Kralı'ndan Diplomatik Bağların 50. Yıldönümünde Karşılıklı Tebrik Mesajları Xi ve Hollanda Kralı'ndan Diplomatik Bağların 50. Yıldönümünde Karşılıklı Tebrik Mesajları
Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Patent, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinliler bunu da yaptı: Klasik MINI Cooper elektriklendi! - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
16:28 Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü
16:11 Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanları kaldırıldı! Özcan'dan "Alın beni hapse atın" tepkisi
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 17:04:42. #1.13#
SON DAKİKA: Çinliler bunu da yaptı: Klasik MINI Cooper elektriklendi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement