Cinnet Filmi
35 dakika önce
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Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:54 Kaynak: InterSinema.com
Nida, eşi ve kızı ile mutlu bir hayatı olan genç bir kadındır. Ancak onun huzurlu hayatı, bir gece cinnet geçirmesiyle kabusa dönüşür. Nida, geçirdiği cinnet sonucu çok sevdiği kocasını vahşi bir şekilde öldürür. Ancak o, yaşanan hiçbir şeyi hatırlamamaktadır. Sabah
uyandığında kocasının cesedi ile karşı karşıya kalan Nida, yaşananları hatırlamaya çalışsa da bir sonuca varamaz. Bu sırada cinayetin videosu internette yayılmaya başlayınca işler iyice karışık bir hal alır. Kendisini temize çıkarmak isteyen Nida, problemi çözene kadar kaçmaya karar verir. Nida, sorunun zihninin derinliklerinde olduğunu düşününse de gerçekler hiç de öyle değildir. Tüm işaretler, ona musallat olan korkunç bir cini göstermektedir. Yönetmen:
Aytekin BirkonSenaryo:
Aytekin Birkon, Özgür SelviOyuncular: Yeliz Akkaya
, Emre Başer, Ufuk Kaplan
, Nicholas FaceyFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
CinnetYapımcı Firma:
TAFF PicturesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
14.06.2019Cinnet Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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