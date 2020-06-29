Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı. - Son Dakika

Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı.

Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı KahramanmaraşKahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Gedik sokakta cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı.

Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı

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KAHRAMANMARAŞ - KahramanmaraşKahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Gedik sokakta cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı.

Akşam saatlerinde Afşin ilçe merkezi Gedik sokakta meydana gelen olayda; psikolojik tedavi gören ve ilaç kullanan matematik öğretmeni Karahan Bilsayoğlu henüz bilinmeyen bir nedenle karşı komşuları Necati Kaya ve eşi Hakime Kaya ya elindeki satırla saldırdı. Komşuların sesler üzerine olay yerine gelmesiyle yaşlı çifti bırakan Karahan Bilsayoğlu elindeki satırla emniyet güçlerine teslim oldu.

Satır darbeleriyle yaralanan çift 112 ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Hakime Kaya Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesine sevk edildi.

Halen matematik öğretmenliği yapan Karahan Bilsayoğlu'nun iki yıl önce Necati Kısakol olan ismini değiştirdiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afşin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 21:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı. - Son Dakika
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