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Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş - Son Dakika

Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş

30.01.2022 12:26

Antalya'da Elvan Küçükaltun, öldürüp cinsel organını kestiği arkadaşı Kadir Demir'in cesedini parkta gömmeye çalışırken Jandarma ekiplerince yakalanmıştı. Cinayet zanlısının olay günü sevgilisi ve Kadir Demir ile üçlü cinsel ilişki yaşadığı, ilişki esnasında Demir'in sevgilisine sert ve agresif davranması nedeniyle sinirlenip arkadaşını öldürdüğü öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kiremithane Sokak'ta meydana gelen olayda Alman Nadia Angela Grosser ile birlikte yaşadığı Elvan Küçükaltun, sabah erken saatten itibaren alkol almaya başladı. İkili, saat 15.30 sıralarında arayan arkadaşları Kadir Demir'i de eve davet etti.

Arkadaşını 3'lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş

3'LÜ CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞLER

Saat 19.00 sıralarında Kadir Demir'in de gelmesiyle birlikte alkol alan üçlü, ardından 3'lü cinsel ilişkide bulundu. Elvan Küçükaltun, bir süre sonra Kadir Demir'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili kavga etti. Bu sırada Nadia Angela Grosser, köpeklerini alarak evden ayrıldı. Elvan Küçükaltun, eline geçirdiği bıçakla Kadir Demir'i önce göğsünden bıçakladı, ardından cinsel organını kesti.

''ET DOĞRADIM'' DEDİ, JANDARMA DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Kadir Demir'in hayatını kaybettiğini anlayan Elvan Küçükaltun, cesedi evin yakınındaki parka gömmek için harekete geçti. Parka giderek mezar yeri kazmaya başlayan Elvan Küçükaltun'u görenler, jandarmaya kaçak kazı ihbarında bulundu. Jandarma ekiplerini gören Elvan Küçükaltun, ara sokaklardan kaçarak Side sahiline gitti. Jandarma ekipleri, Side sahilinde Elvan Küçükaltun'u yürürken yakaladı. Üzeri kanlı olan Elvan Küçükaltun, jandarma görevlilerinin sorusu üzerine, "Ben et doğradım, içim daraldı, biraz hava almaya çıkmıştım" dedi. Elvan Küçükaltun'un davranışlarından şüphelenen jandarma, evi kontrol etmek için geldiğinde cinayetle karşılaştı. Telefonla eve çağrılan Nadia Angela Grosser'le birlikte Elvan Küçükaltun, gözaltına alındı. Kadir Demir'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Üçlü cinsel ilişki skandalı! Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş

CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA KIZ ARKADAŞINA SERT DAVRANDIĞI İÇİN KIZMIŞ

Elvan Küçükaltun ve Nadia Angela Grosser, sağlık raporlarının alınmasından sonra geniş güvenlik önlemleri altında Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Nadia Angela Grosser ifadesinde, Kadir Demir'in Side sahilindeki işletmelerde fotoğrafçılık yaptığını ve önceden tanıştıklarını belirterek şöyle dedi: "Kadir, birkaç gün önce Elvan'ı arayarak, 3'lü cinsel ilişki yaşayıp yaşayamayacağımız hakkında konuştu. Biz erken saatlerden itibaren alkol almaya başladık. Saat 15.30 gibi Kadir Demir bizi hal hatır sormak için aradı, onu eve davet ettik. Kadir Demir saat 19.00 sıralarında geldi. Bizi içki içerken görünce, o da içmek istedi. Birlikte içtik. Daha sonra kalktık hep birlikte yatak odasına geçtik ve ilişki yaşamaya başladık. Cinsel ilişki esnasında Kadir'in bana agresif ve sert tavırlar sergilemesi üzerine Elvan'la önce tartıştılar ardından yumruklaştılar. Bu sırada Elvan bana yatak odasından çıkmamı söyledi."

SEVGİLİSİNİ ARAYIP CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞ

Yatak odasından elbiselerini alarak çıktığını, Elvan Küçükaltun'un kendisine zarar verebileceğini düşünerek besledikleri köpeklerle evden çıkıp sahile gittiğini anlatan Grosser, ifadesinde şunları söyledi: "Bu sırada Elvan beni 3 kere aradı, ilk aramada Kadir'i öldürdüğünü ne yapacağına karar vereceğini söyledi. Daha sonra bir defa daha aradı. Bir süre sonra ben eve doğru gelmeye başladım. Sokakta jandarma araçlarını görünce korkarak geri döndüm. Elvan beni arayarak, eve gelmemi, jandarmaların beni beklediğini söyledi. Eve geldim. 19 Ocak'ta Elvan'ın doğum günüydü, ben o zaman ona hediye olarak sustalı çakı almıştım. Onunla mı öldürdü, bilmiyorum."

Arkadaşını 3'lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş

''ÖFKEYLE CİNSEL ORGANINI DA KESMİŞİM, ÇOK PİŞMANIM''

Elvan Küçükaltun ise 3'lü ilişki sırasında Kadir Demir'le tartıştıklarını ve kavga ettiklerini anlatarak, "Odada bıçak vardı. Bıçağı almak istedi, ben ondan önce davrandım. Bıçağı aldım ve bıçakladım. Öfkeyle cinsel organını da kesmişim. Çok pişmanım, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" diye konuştu.

Arkadaşını 3'lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş

Manavgat Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Elvan Küçükaltun 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Nadia Angela Grosser yurt dışı çıkış yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş - Son Dakika
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