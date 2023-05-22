Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki bebeğin cenazesine ailesinden veya akrabalarından katılan olmadı - Son Dakika
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Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki bebeğin cenazesine ailesinden veya akrabalarından katılan olmadı

22.05.2023 20:27

Zonguldak'da Furkan Sevinç'in cinsel istismarı sonucu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren 2 yaşındaki bebeğin cenazesi yapılan otopsiden sonra savcılık tarafından morgdan alınarak ilçeye getirildi. Cenaze namazına, kamu görevlileri katıldı. Bebeğin ailesinden veya akrabalarından cenazeye katılan olmadı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Furkan Sevinç'in cinsel istismarı sonucu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Nisanur Ö. isimli bebeğin cenazesi yapılan otopsinin ardından savcılık tarafından morgdan alınarak ilçeye getirildi.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Siteler Camii'nde Nisanur Ö. için cenaze namazı kılındı. Çaycuma Müftüsü Rıdvan Karataş'ın kıldırdığı cenaze namazına, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, savcılar, hakimler, adliye personeli ile polisler katıldı.

AİLESİNDEN VE AKRABALARINDAN KATILAN OLMADI

Bebeğin ailesinden veya akrabalarından cenazeye katılan olmadı. Nisanur Ö. bebek, Çaycuma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki bebeğin cenazesine ailesinden veya akrabalarından katılan olmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki bebeğin cenazesine ailesinden veya akrabalarından katılan olmadı - Son Dakika
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