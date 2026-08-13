Cinsel taciz iddasıyla dayak yiyen CHP'li vekil genel merkeze çağrıldı - Son Dakika
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Cinsel taciz iddasıyla dayak yiyen CHP'li vekil genel merkeze çağrıldı

Cinsel taciz iddasıyla dayak yiyen CHP\'li vekil genel merkeze çağrıldı
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Edirne'de CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın bir kadına yönelik cinsel içerikli ifadeler kullanıp birlikte olmak istemesi nedeniyle tekme tokat dayak yemesine ait görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından CHP Genel Merkezi harekete geçti. Parti sözcüsü Müslim Sarı, Yazgan'ın genel merkeze çağrıldığını belirtti.

Edirne'de CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın, evde bulunan bir kadına yönelik cinsel içerikli sözler söylediği ve “birlikte olmak istediğini” ifade ettiği iddiasının ardından çıkan kavgada tekme ve tokatlarla darbedilmesinin yankıları sürüyor.  Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından CHP Genel Merkezi'nden Yazgan hakkında açıklama geldi.

CHP GENEL MERKEZİ'NE ÇAĞRILDI

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Yazgan'ın CHP Genel Merkezi'ne çağrıldığını duyurdu.

Sarı, paylaşımında, “Bugün bazı sosyal medya platformlarında görüntüleri yayımlanan Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi'ne çağrılmıştır” ifadelerini kullandı.

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yazgan'ın darbedildiği anlara ilişkin görüntülerde, milletvekilinin yerde bulunduğu ve bir kişinin kendisini tekme tokat dövdüğü yer alıyor.  Görüntülerde daha sonra başka bir kişinin Yazgan'ı yerden kaldırmaya çalıştığı görüldü.

Cinsel taciz iddasıyla dayak yiyen CHP'li vekil genel merkeze çağrıldı

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ifadelerinde kavganın Yazgan'ın evde bulunan bir kadına yönelik olduğu öne sürülen cinsel içerikli sözleri ve “birlikte olma isteği” nedeniyle çıktığını iddia ettiği öğrenildi.

Cinsel taciz iddasıyla dayak yiyen CHP'li vekil genel merkeze çağrıldı

CİNSEL TACİZ İDDİASI İNCELENECEK

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelilerin ifadelerinde gündeme getirilen cinsel taciz iddiasını da ayrıca inceleyeceği öğrenildi. Söz konusu incelemenin ardından hazırlanacak fezlekenin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

Öte yandan Yazgan'a yönelik darp olayıyla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Cinsel taciz iddasıyla dayak yiyen CHP'li vekil genel merkeze çağrıldıCinsel taciz iddasıyla dayak yiyen CHP'li vekil genel merkeze çağrıldı

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Son Dakika CHP Cinsel taciz iddasıyla dayak yiyen CHP'li vekil genel merkeze çağrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    bu rezillik nedir yahu 4 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Şimdiden yeni partisi yeni parti Hayırlı olsun 0 1 Yanıtla
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