Son Dakika Haberleri: Cip ağaca çarptı: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Cip ağaca çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Cip ağaca çarptı: 5 yaralı

6 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan cipin ağaca çarptığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Cip ağaca çarptı: 5 yaralı, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan cipin ağaca çarptığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Manavgat'ın Side Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem Çamlıkaya yönetimindeki 07 AEF 047 plakalı cip, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipte bulunan ve hayati tehlikesi olan sürücü Muharrem Çamlıkaya ile Musa Baldanoğlu sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye, Murat Özkan, Özgür Yılmaz ve Mustafa Şahbaz ise Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Musa Baldanoğlu yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Side Mahallesi, Çamlıkaya, Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıkan genç o anları anlattı: "Yaşamam büyük şans"
Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler Antalya'da sağanak yağışa karşı tencere tepsili önlem Antalya'daki ikiye ayrılan araçtan yürüyerek çıkan sürücü Pamukçu: "Mucize eseri kurtuldum"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 04:24:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cip ağaca çarptı: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]