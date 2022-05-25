Cipine çarpan araca taşla defalarca vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Cipine çarpan araca taşla defalarca vurdu

25.05.2022 10:01

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadın sürücünün kullandığı cipe başka bir otomobil çarptı. Arabasının hasar aldığını gören kadın, eline aldığı taşla defalarca vurarak kendisine çarpan arabaya zarar verdi.

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde hafif ticari araç ile bir cip, hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden ayrıldı.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Cipin kadın sürücüsü ise kaza sonrası sinirlerine hakim olamadı. Yerden aldığı taşla, cipine çarpan hafif ticari aracın camlarına, aynalarına, kaput ve ön kısımlarına defalarca vurdu. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Kadın sürücü, kendi cipine çarpan aracı yol ortasında pert etti
Kadın sürücü, kendi cipine çarpan aracı yol ortasında pert etti
YORUMLAR
500
Yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 1 yaralı Yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 1 yaralı ÇEKİCİ, TAMİRDEKİ 3 OTOMOBİLE ÇARPTI ÇEKİCİ, TAMİRDEKİ 3 OTOMOBİLE ÇARPTI
Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Tragger, Pazar, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cipine çarpan araca taşla defalarca vurdu - Son Dakika


Son Dakika
10:04 Afgan mülteci karısını bıçakla, iki çocuğunu balkondan atarak katletti
10:01 Cipine çarpan araca taşla defalarca vurdu
10:00 Hasan Can Kaya hayranlığı, dövmeye dönüştü: Genç kadın göğsüne ünlü ismin portresini çizdirdi
09:58 Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? Kadir, İlhan'ın evini yaktı mı?
09:44 AK Partili Külünk'ten Kılıçdaroğlu'na tehdit: Haddini bil yoksa bu devlet had belletmeyi bilir
09:40 Putin, Rusya'daki yabancı haber kuruluşlarının kapatılmasına yönelik yasayı onayladı
09:35 Ölen köpeğinin küllerini savurmak isterken ortaya çıkan figür hayrete düşürdü
09:34 Üç Kız Kardeş'in dün akşam yayınlanan bölümünde neler yaşandı? Somer'in kıskançlık krizine Türkan'ın tepkisi nasıl oldu?
09:21 Deniz Baykal ve eski MHP'lilerin özel hayatlarına dair görüntüler hakkında 2 eski polis tutuklandı
09:12 Kavurucu sıcaklar geliyor! Hava sıcaklığı hafta sonu 40 dereceyi bulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 10:15:03. #1.12#
SON DAKİKA: Cipine çarpan araca taşla defalarca vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement