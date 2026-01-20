Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler - Son Dakika
Hukuk

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
20.01.2026 09:05  Güncelleme: 09:15
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Van'dan İstanbul'a gelen 17 ve 21 yaşındaki sevgililer sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri mağdurlara çıplak görüntülerini izlettirip onların da soyunmasını sağlayarak o anları kayda aldı. Daha sonra görüntüleri kullanarak para isteyen şüpheliler, ödeme yapmayanların çıplak görüntülerini ailelerine gönderdi. Bu yöntemle 500 bin TL'lik vurgun yapan sevgililer yapılan operasyonla yakalandı.

Van'dan İstanbul'a gelen iki sevgili bir otele yerleştikten sonra sosyal medya üzerinden açtıkları çok sayıda sahte hesaplarla belirledikleri kişilere çıplak görüntüleri üzerinden şantaj yaparak 500 bin TL vurgun yaptı.

ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİNİ KAYDEDİP ŞANTAJ YAPTI

17 yaşındaki kadın şüpheli, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişileri görüntülü arayarak soyundu ve karşısındakinin de soyunmasını sağlayarak bu görüntüleri kayda aldı. Görüşmelerin ardından bu kez 21 yaşındaki erkek şüpheli devreye girdi ve mağdurlardan para talep etti.

GÖRÜNTÜLERİ MAĞDURLARIN YAKINLARINA GÖNDERDİ

Star Haber'den Tugay Saday'ın haberine göre; şüpheli, ödeme yapmayan kişileri görüntüleri ailelerine göndermekle tehdit etti. Şantajı kabul etmeyen bazı mağdurların görüntülerini yakın çevrelerine gönderen çift, bu yöntemle onlarca kişiyi mağdur etti. Yaşananlar üzerine yapılan bir şikayet, polis ekiplerini harekete geçirdi.

500 BİN TL'LİK VURGUN

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. İncelenen cep telefonlarında çok sayıda kişiye ait müstehcen görüntü ele geçirildi. Yapılan incelemede şüphelilerin yaklaşık bir ay içinde 500 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

Adliyeye sevk edilen 21 yaşındaki erkek şüpheli tutuklandı. 17 yaşındaki kız arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gökhan Ü Gökhan Ü:
    Kızı niye serbest bırakıyorsun arkadaş. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
