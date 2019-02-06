Son Dakika Haberleri: Çipras'a En Tatlı İkram

Çipras'a En Tatlı İkram

17 dakika önce

İstanbul'daki temaslarını sürdüren Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, akşam saatlerinde geldiği Yunanistan Başkonsolosluğundan ayrıldı.

Çipras'a En Tatlı İkram, System.String[]
İstanbul'daki temaslarını sürdüren Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, akşam saatlerinde geldiği Yunanistan Başkonsolosluğundan ayrıldı. Çipras'a Başkonsoloslukta Türk baklavası ve Türk lokumu ikram edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile görüşmesinin ardından Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan İstanbul Yunanistan Başkonsolosluğuna gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, burada yaklaşık 1,5 saat kaldı. Ziyaret esnasında Çipras'a Yunanistan Konsolosluğu karşısında bulunan tatlıcıdan tepsi içerisinde Türk baklavası ve lokumu ikram edildi. Ziyaret sonrası konsolosluktan ayrılan Çipras, dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla kısa bir süre sohbet ettikten sonra fotoğraf çekildi. Çipras, daha sonra aracına binerek buradan ayrıldı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a eşi Peristera Baziana eşlik etti. Öte yandan, Çipras'ın eşi Baziana'nın ziyaret sonrası ünlü bir tatlıcıdan alışveriş yaptığı öğrenildi.

(Selim Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:26 Kaynak: İHA

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