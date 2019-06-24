Son Dakika Haberleri: Çipras: Türkiye, Kızılhisar Adası çevresinde sondaj çalışmasını aklına bile getirmesin
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Çipras: Türkiye, Kızılhisar Adası çevresinde sondaj çalışmasını aklına bile getirmesin

1 saat önce

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türkiye, Kızılhisar Adası’nda sondaj çalışmasını aklına bile getirmesin" diyerek Ankara'yı uyardı.

Çipras: Türkiye, Kızılhisar Adası çevresinde sondaj çalışmasını aklına bile getirmesin, System.String[]
Doğu Akdeniz'de yaşanan doğal gaz krizi konusunda Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'nin güçlü desteğini arayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Ankara'ya yeni bir uyarıda bulundu.

Çipras, "Türkiye, Kastellorizo (Kızılhisar Adası) çevresinde sondaj çalışması yapmayı aklına bile getirmesin" dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:08 
Yunanistan, Ankara, Kızılhisar, Türkiye, Dünya
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