Çipras: Türkiye, Kızılhisar Adası çevresinde sondaj çalışmasını aklına bile getirmesin
1 saat önce
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türkiye, Kızılhisar Adası’nda sondaj çalışmasını aklına bile getirmesin" diyerek Ankara'yı uyardı.
Doğu Akdeniz
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:08
'de yaşanan doğal gaz krizi konusunda Türkiye
'ye karşı Avrupa Birliği
'nin güçlü desteğini arayan Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras Ankara
'ya yeni bir uyarıda bulundu.
Çipras, "Türkiye, Kastellorizo (Kızılhisar
Adası) çevresinde sondaj çalışması yapmayı aklına bile getirmesin" dedi.
Türkiye'nin en kaliteli kirazını yetiştiriyorlar, tek şikayetleri para kazanamamak
Asırlık ayakkabıcı İnci Deri'nin iflası istendi
Ronaldo'nun tatilde harcadığı para dudak uçuklattı
Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava bugün başlıyor