Çizdiği resimleri hayır kurumlarına bağış yapanlara hediye ediyor - Son Dakika

Eskişehir'de, 41 yıl tarih öğretmenliği yaptıktan sonra emekliye ayrılan 62 yaşındaki Mahli Boyacı, çizdiği resimleri, herhangi bir hayır kurumuna bağış gönderen kişilere ücretsiz veriyor.

İstanbul ve Bursa'da tarih öğretmenliği yapan 3 çocuk ve 3 torun sahibi Boyacı, 2017'de kısmi felç geçirdikten sonra görevini, kızının ısrarıyla Eskişehir'de sürdürdü.

Boyacı, Eskişehir'de 4 ay çalıştıktan sonra yeniden rahatsızlanınca geçen yıl emekli oldu.

Emekli ikramiyesi ve aracının satışından gelen parayla Kırmızıtoprak Mahallesi Dar Sokak'ta bir iş yeri satın alan Boyacı, burayı atölyeye dönüştürerek hobisi olan resme yoğunlaştı.

Atölyesinin camına "Resimlerimiz satılık değildir, değerini bir hayır kurumuna bağışlayabilirsiniz" yazan Boyacı, üzerlerinde bağış için fiyatları bulunan eserlerine sosyal medya hesabında da yer veriyor.

Mahli Boyacı; Türk Kızılay, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gibi kuruluşlara bağış yapıp makbuzunu getirenlere resimlerini hediye ediyor.

Boyacı, bir yıldır sürdürdüğü bu sosyal sorumluluk hareketi sayesinde fiyatları 50 ila 500 lira arasında değişen onlarca resimle hayır kurumlarına bağış yapılmasını sağladı.

"Tuvale kendi hayalimi yansıtıyorum"

Yağlı boya tablolar yapan Mahli Boyacı, AA muhabirine, ilkokul yıllarından bu yana hobi olarak resim yaptığını söyledi.

Allah'ın tüm insanlara bazı yetenekler verdiğini belirten Boyacı, "Ancak bu yeteneği ortaya çıkartacak an vardır. İlkokulda öğretmenim resim yeteneğimi fark etti. Allah rahmet eylesin, Atalay Oğuz isimli öğretmenim sayesinde resme ağırlık verdim. Daha sonra da ortaokul öğretmenimin desteğiyle bu konuda yol aldım." diye konuştu.

Boyacı, Bursa'da öğretmenlik yaparken 2017'de vücudunun sol tarafının kısmi felç olduğunu, rahatsızlığının ardından bir süre daha çok sevdiği mesleğimi sürdürdüğünü aktardı.

Eskişehir'de yaşayan kızının ısrarı üzerine tayin talebinde bulunarak bu kente taşındığını anlatan Boyacı, şunları söyledi:

"Burada da bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldum. Emekli ikramiyemi ve otomobilimi sattıktan sonra elde ettiğim parayı bir araya getirip, resim yapmak için bir iş yeri satın aldım. Resimlerimi burada yapıyorum. Yaptığım resimleri de sosyal medya hesaplarımda sergiliyorum. Doğaya, hayvanlara ya da insanlara yardımcı olacak kuruluşlara bağışta bulunup, makbuzunu bana gösterenlere resimleri ücretsiz olarak veriyorum. Kargo ödemeli olarak şehir dışına da gönderiyorum. Resimlerden bir bedel almıyorum. Bağış yapılacak tutar da resimlerin üzerinde yazıyor. Tuvale kendi hayalimi yansıtıyorum. Sipariş üzerine resim yapmayı tercih etmiyorum çünkü sipariş verildiğinde insanlar kendi hayalindeki resmi bulamayabilir."

Boyacı, iş yerinin camındaki yazıyı görenlerden bazılarının çekindiğini, "Acaba altında bir şey mi var?" düşüncesine kapıldığını ifade etti.

Kendisinin hiçbir beklentisinin olmadığını, bağış yapılacak hayır kurumları konusunda yönlendirme yapmadığını vurgulayan Boyacı, "Bu dünyada bir karşılık beklemiyorum. Benim işim artık öteki tarafla. Bundan sonra tüzüğü uygun olan herhangi bir hayır kurumu sergisi için de resim malzemesi temini karşılığında ömrüm ve gücüm yettiğince resim yapabilirim." dedi.