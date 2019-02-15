Cizre'de Eğitim ve Kariyer Fuarı Açıldı
1 saat önce
Cizre ilçesinde Eğitim ve Kariyer Fuarı açıldı.
Cizre
ilçesinde Eğitim ve Kariyer Fuarı açıldı. Cizre Kaymakamlığı
ve Cizre Belediyesi
iş birliğiyle Sanat Sokağında Eğitim ve Kariyer Fuarının açılışını Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım ve Şırnak
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan gerçekleştirdi.
Açılışın ardından davetliler
lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerine yönelik kurulan stantları gezerek, bilgi aldı.
Daha sonra Kaymakamlık
konferans salonunda, İstanbul Aydın Üniversitesi
, İstanbul Biruni Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi
, Kıbrıs
İlim Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Final Eğitim Kurumları ve Şırnak Üniversitesi'nden katılan öğretim üyelerince, öğrencilere yönelik eğitim ve kariyer semineri verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:29 Kaynak: AA
CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Genel Merkez'de Yeniden Değerlendirilecek
Kavgada Aldığı Darbeyle Bayılan Gencin, Yüzündeki İfade Olay Oldu
Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı
Milli Piyango'dan 70 Milyon Lira Kazanan Talihli, Hala Parasını Almadı