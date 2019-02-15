Son Dakika Haberleri: Cizre'de Eğitim ve Kariyer Fuarı Açıldı

Cizre'de Eğitim ve Kariyer Fuarı Açıldı

1 saat önce

Cizre ilçesinde Eğitim ve Kariyer Fuarı açıldı.

Cizre'de Eğitim ve Kariyer Fuarı Açıldı, System.String[]
Cizre ilçesinde Eğitim ve Kariyer Fuarı açıldı.

Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi iş birliğiyle Sanat Sokağında Eğitim ve Kariyer Fuarının açılışını Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan gerçekleştirdi.

Açılışın ardından davetliler
lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerine yönelik kurulan stantları gezerek, bilgi aldı.

Daha sonra Kaymakamlık konferans salonunda, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Biruni Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Final Eğitim Kurumları ve Şırnak Üniversitesi'nden katılan öğretim üyelerince, öğrencilere yönelik eğitim ve kariyer semineri verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:29 Kaynak: AA

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