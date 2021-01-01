Son dakika! Cizre'de yılbaşı gecesi 1.492 polis görevi başında - Son Dakika

Cizre'de yılbaşı gecesi 1.492 polis görevi başında

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre İlçesinde yılbaşı gecesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Cizre Emniyet Müdürlüğü güvenlik önlemlerini sıkı tuttu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yılbaşında olası bir güvenlik problemi yaşanmaması ve yaşanan olaylara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla ilçe genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla ilçe genelinde 1.492 Polis görev yapacak. Gece boyunca görevde olacak ekipler, yollarda ve parklarda denetimlerini sürdürecek.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayan ve 4 Ocak 2021 pazartesi sabah 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlaması ile birlikte Cizre Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polisler görev başına geçti.

Cizre Kaymakamlığının İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararında belirtilen Sevgi Sokağı, Sanat Sokağı, Orhan Doğan Caddesi, Belediye Caddesi, Nusaybin Caddesi, İdil Caddesi ve Yafes Caddesi tüm girişlere sınırlandı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanması, sosyal izolasyon, genel güvenlik ve asayiş sağlanması amacıyla yoğun şekilde güvenlik önlemi aldı. Alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde 58 uygulama noktası, 1.492 Polisle sabit yol uygulamaları, yaya devriyeleri ve değişik güvenlik kontrol noktaları ile güvenlik önlemleri sıkı tutuldu.