Son Dakika Haberleri: Cizre Kaymakamı Arıcan, Şampiyon Sporcuları Ağırladı

Cizre Kaymakamı Arıcan, Şampiyon Sporcuları Ağırladı

1 saat önce

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Türkiye Wushu Kung fu Şampiyonasında Türkiye şampiyonu olan Medeni Çelik ve Ramazan Adanur'u makamında ağırladı.

Cizre Kaymakamı Arıcan, Şampiyon Sporcuları Ağırladı, System.String[]
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Türkiye Wushu Kung fu Şampiyonasında Türkiye şampiyonu olan Medeni Çelik ve Ramazan Adanur'u makamında ağırladı.

Kaymakam Arıcan, 25 Ocak-5 Şubat'ta Antalya'da yapılan şampiyonada Türkiye'nin gururu olan sporcuları tebrik ederek, ödüllendirdi.

Arıcan, sporcuların elde ettikleri başarı ile kendilerine imkan ve fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini gösterdiğini dile getirerek, "Bu vesileyle gençlerimizin bu başarısında emeği olan eğitmenlerine teşekkür ediyorum. Sporcularımıza da başarılarının devamını diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:30 Kaynak: AA

Faik Arıcan, Türkiye, Cizre, Güncel
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