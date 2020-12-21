Cizre Ticaret ve Sanayi Odasından eğitime tablet desteği - Son Dakika

Cizre Ticaret ve Sanayi Odasından eğitime tablet desteği

21.12.2020 15:29
Cizre Ticaret ve Sanayi Odasından eğitime tablet desteği, System.String[]

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası, uzaktan eğitime destek olma amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne 55 tablet teslim etti.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası, uzaktan eğitime destek olma amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne 55 tablet teslim etti.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, tarafından uzaktan eğitime destek amacıyla Şırnak Valiliği tarafından başlatılan kampanya destek amacıyla 55 tablet bilgisayar Cizre ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sevinç, yaptığı açıklamada eğitimin hiçbir şekilde aksamaması gerektiğini ifade ederek, bu noktada üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret, Tablet, Cizre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cizre Ticaret ve Sanayi Odasından eğitime tablet desteği - Son Dakika


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