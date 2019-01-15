Son Dakika Haberleri: Cizrespor 7 Futbolcu Transfer Etti

Cizrespor 7 Futbolcu Transfer Etti

42 dakika önce

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Cizrespor, 7 futbolcuyu renklerine bağladı.

Cizrespor 7 Futbolcu Transfer Etti, System.String[]
Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Cizrespor, 7 futbolcuyu renklerine bağladı.

Kulüp başkanı Maruf Sefinç, sezon öncesi genç bir kadro kurmalarına rağmen ligde istedikleri sonucu alamadıkları için grupta son sırada yer aldıklarını söyledi.

Oyunculardan Mazlum Öndil, Yunus Emre Mest, Ömer Yalçın, Emin Ençkü, Mehmet Kasım Doğala, Abdulcelil Akdoğan, Tekin Adar, Caner Karuk, Mehmet Sayan, Özer Ercili, Muhammed Keklik, Hüseyin Dalmış ve Gökhan Arslan ile yollarını ayırdıklarını aktaran Sefinç, şöyle dedi:

"Takımı güçlendirmek için yeni oyuncular aldık. Şanlıurfaspor'dan Mehmet Albayrak, Uşakspor'dan Ekrem Sütçü, Tepecikspor'dan Mustafa Semih Usta, Yomraspor'dan Yaşar Kaan Yılmaz, Manisaspor'dan Atilla Erel, Erzinspor'dan Nureddin Ersoy ve Van Belediyespor'dan Cemal Doğu'yu transfer ettik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Cizrespor, Güncel
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